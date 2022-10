Max Verstappen boekte afgelopen weekend een felbevochten en emotionele zege in de Amerikaanse Grand Prix. Met zijn overwinning schonk de Nederlander niet alleen zijn werkgever Red Bull de constructeurstitel, maar het was ook een prachtig afscheidscadeau voor de afgelopen weekend overleden Dietrich Mateschitz.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kwam op het Circuit of the Americas voor de 33ste keer in zijn Formule 1-carrière als eerste over de finish, een mooie knipoog naar zijn reguliere racenummer 33. Maar dat aantal is ook om andere redenen bijzonder. Verstappen is na Austin op de eeuwige ranglijst van Grand Prix-overwinningen voorbij aan Fernando Alonso die tot dusverre 32 Grands Prix wist te winnen.

Ayrton Senna

Op de ranglijst staat Verstappen nu zesde, maar het is geen gewaagde voorspelling als we veronderstellen dat hij in de toekomst nog wel verder zal stijgen. De eerstvolgende coureur die hij kan inhalen is Ayrton Senna. Dat zal dit seizoen niet meer gebeuren, want de Braziliaanse legende staat op 41 overwinningen, nog acht te gaan dus.

De coureurs met de meeste overwinningen in de Formule 1

Lewis Hamilton 103 Michael Schumacher 91 Sebastian Vettel 53 Alain Prost 51 Ayrton Senna 41 Max Verstappen 33 Fernando Alonso 32 Nigel Mansell 31 Jackie Stewart 27 Jim Clark/Niki Lauda 25