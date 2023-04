Het gebeurde al op meerdere circuits en ook dit weekend in Bakoe: het inkorten van DRS-zones door FIA. Geen goed idee, zo zeggen meerdere coureurs. Onder hen de topdrie van zondag: Sergio Pérez, Max Verstappen en Charles Leclerc. “Inhalen wordt moeilijker.”

Auto’s die elkaar door een verstoorde luchtstroom niet goed kunnen volgen, coureurs die klagen over het moeizame inhalen. Zomaar wat zaken die bijdroegen aan de grote reglementswijziging die voor afgelopen jaar zijn intrede deed in de Formule 1. Het hielp: auto’s konden elkaar daarna juist beter volgen en het zorgde voor meer mogelijkheden om in te halen.

Het inkorten van DRS-zones omwille van veiligheid heeft nu een averechts effect daarop, zo menen meerdere coureurs. De FIA besloot er al toe in bijvoorbeeld de seizoensouverture in Bahrein en ook afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan werd er een zone ingekort. Het betrof de DRS-zone op het lange rechte stuk.

“De auto’s generen meer downforce dan vorig jaar, inhalen wordt daardoor al moeilijker”, stelde Sergio Pérez na zijn overwinning in de straten van Bakoe. “Als je dan ook nog DRS-zones gaat inkorten, helpt dat niet mee.”

Max Verstappen zei tijdens de persconferentie na afloop dat hij het met zijn teamgenoot eens is. “Het is sowieso al moeilijker volgen door het ontwikkelen. Gewicht speelt daarin ook een rol, de auto’s zijn zwaar en dat is ook zwaarder voor de banden.”

‘Stijf afstellen’

Er is meer, aldus de regerend wereldkampioen: “De auto’s van tegenwoordig moet je ook vrij stijf afstellen. Een paar jaar geleden kon je nog wel eens wat proberen met andere lijnen en dergelijke, maar dat staan deze auto’s simpelweg niet toe.”

Daardoor is het ten opzichte van vorig jaar dus moeilijker om dicht op een ander te rijden, hetgeen inhalen weer niet bevordert. Charles Leclerc herkent dat ook, zo bleek. Hij sloot zich aan bij de woorden van de twee Red Bull-coueurs. “Niks aan toe te voegen, zo is het.”

Of de constateringen van diverse rijders ertoe zullen leiden dat de FIA minder vaak de DRS-zones gaat inkorten, is overigens maar de vraag. Dat zal de internationale autosportfederatie vermoedelijk van race tot race gaan bekijken.