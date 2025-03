Max Verstappen toonde zich meteen na de sprintrace op het International Circuit van Shanghai gematigd tevreden met de derde plaats, ook in de wetenschap dat hij in de WK-stand kostbare punten inliep op leider Lando Norris. Immers, de McLaren-coureur eindigde ‘slechts’ als achtste. “Dat is positief”, aldus de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

“Ik heb het wel geprobeerd om de leiding te pakken, maar ik had natuurlijk ook Oscar Piastri achter me die aan het pushen was. Ik probeerde hem zo lang mogelijk buiten DRS-afstand te houden, want dat helpt natuurlijk een hoop. Maar de laatste acht ronden had ik niet meer de snelheid en was het een kwestie van overleven. Het was zwaar, ik moest vooral mijn banden managen”, zo vertelde Max Verstappen op de grid tegen interviewer Jacques Villeneuve.

Verstappen: “We gaan de auto voor de kwalificatie proberen te verbeteren. We gaan de data goed bestuderen en kijken wat we nog kunnen aanpassen. Maar ik denk dat we over het algemeen gewoon wat snelheid missen, waardoor je nu eenmaal meer moet pushen de de banden er eerder aan gaan. Dat maakt het erg lastig.”

De kwalificatie is vandaag om 08.00 uur Nederlandse tijd.

