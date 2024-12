De gemoederen liepen afgelopen weekend hoog op tussen Max Verstappen en George Russell, gaat dit binnenkort nog een vervolg krijgen? “Dit vergeet Verstappen niet en houdt hij wel in zijn achterhoofd”, meent coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Max gaat Russell de eerstvolgende keer van de baan rammen”, voorspelt verslaggever Gerard Bos. “Is het niet de volgende keer dan een andere keer, maar ergens komt de payback. Want waarom moest hij zo genaaid worden? Het ging niet om een kampioenschap of iets dergelijks waarbij elk plekje op de grid telt.”

“Die payback heeft hij eigenlijk al een beetje gedaan op de baan”, vult Jeroen Bleekemolen aan. “Het was al bepaald. ‘Ik word eerste in die bocht, het maakt me niet uit hoe.’ Zelfs met een slechte start had hij het nog gedaan. Een beetje de Senna-Prost-mentaliteit.”

Toch verwacht Bleekemolen dat dit verhaal nog wel een staartje gaat krijgen. “Max is recht door zee. Een echte Verstappen, net als zijn vader. Dit vergeet hij niet en houdt hij wel in zijn achterhoofd.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi



