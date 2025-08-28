Is IndyCar-coureur Alex Palou een serieuze kandidaat om in het Red Bull-stoeltje naast Max Verstappen plaats te nemen in 2026? Het gerucht ging ineens aan het einde van de zomerstop rond, maar volgens de hoofdrolspeler zelf én adviseur Helmut Marko is er niks van waar. Max Verstappen – die Palou nog kent uit zijn kartdagen – heeft veel respect voor de prestaties van de Spanjaard, maar ziet zijn IndyCar-succes zich nog niet meteen in een Formule 1-overstap vertalen.

Terwijl tijdens de zomerstop meestal het startschot wordt geluid voor silly season in de Formule 1, bleef het dit jaar rustig tijdens de vakantie voor de coureurs. Eén opvallend gerucht deed echter wel de ronde: Red Bull zou geïnteresseerd zijn in het contracteren van IndyCar-coureur Alex Palou als teamgenoot van Max Verstappen in 2026.

“Ik ken Alex nog vanuit onze kartdagen”, antwoordt Verstappen wanneer hem in Zandvoort wordt gevraagd naar de geruchten. “Wat hij voor elkaar heeft gekregen in de IndyCar is geweldig, maar het is onmogelijk om te weten hoe hij het zou doen in de Formule 1. En andersom ook. Hoe zouden wij (Formule 1-coureurs, red.) het doen in de IndyCar? Voor mij is het tijdsverspilling om daarover te discussiëren.”

‘Niets van waar’

Naast Verstappen doet ook Red Bull-adviseur Helmut Marko een duit in het zakje over de geruchten. Volgens de Oostenrijker is er ‘niets van waar’ dat de Oostenrijkse renstal de IndyCar-coureur overweegt. Ook de hoofdrolspeler zelf ontkracht het verhaal. “Er is helemaal niets gaande”, zei de Spanjaard tegen The Associated Press. “We hebben niks vanuit ook maar iemand (bij Red Bull, red.) gehoord.”

