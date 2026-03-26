Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op de diskwalificatie van zijn team na zijn laatste race op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander reisde het weekend voor de GP Japan af naar het beruchte Duitse circuit, waar de NLS2-race plaatsvond. De viervoudig wereldkampioen won deze voorbereidende race op de 24 Uur van de Nürburgring, maar werd later samen met zijn team gediskwalificeerd. Verstappen genoot echter met volle teugen van het raceweekend: ‘De fout zette het team juist ook weer op scherp’.

Max Verstappen verruilde zijn Formule 1-auto afgelopen weekend voor een GT-auto en deed mee aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. En met succes. De Nederlander won met zijn team de voorbereidende race op de 24 Uur van de Nürburgring, maar werd later gediskwalificeerd. Het team had tijdens de zaterdag op de beroemde ‘Groene Hel’ te veel bandensets gebruikt.

Verstappen reageert voor het eerst op de diskwalificatie tijdens de mediadag voor de GP Japan. “Al met al was het een geweldig weekend”, vertelt de viervoudig wereldkampioen tegenover de op Suzuka aanwezige media. “We hebben echt een goede tijd gehad samen, ook met mijn teamgenoten. Natuurlijk hadden we een klein foutje tijdens het oefenen van de pitstops, waarbij er een extra set banden op de auto werd gezet. Maar afgezien daarvan ging de race vrij prima.” Verstappen ziet zelfs wel een klein lichtpuntje aan de diskwalificatie. “Jammer natuurlijk dat we die fout maakten, maar aan de andere kant zet het het team juist weer op scherp. Misschien hadden ze dat wel een beetje nodig.”

‘Elke keer dat ik uit de auto stapte, stond ik te glimlachen’

De coureur genoot verder ook enorm van zijn raceweekend op de Nordschleife. “De algehele werkervaring was echt heel goed”, vervolgt Verstappen. “Ook binnen het team werken de engineers professioneel. Ze weten wat ze doen en hebben al geruime tijd veel succes in het GT-racen. Voor mij persoonlijk was het een ontzettend leuk weekend. Het is onmogelijk om te vergelijken met iets anders, maar ik wilde dit al een tijdje doen. Het is echt iets waar ik veel plezier in heb. Elke keer dat ik uit de auto stapte, stond ik te glimlachen, en dat is altijd een goed teken.”

