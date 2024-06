Max Verstappen denkt niet dat Red Bull dit seizoen weer zo dominant kan worden als eerder. Dat zei hij donderdag in Barcelona in aanloop naar de Grand Prix van Spanje. De concurrentie is groot en dat zal zo blijven, voorspelt de Nederlander desgevraagd.

Waar ze bij McLaren en andere teams hun best doen om Red Bull de favorietenrol toe te spelen voor de Grand Prix van Spanje, wil Verstappen zover niet gaan. De dominantie die er zo lang was, is volgens hem voorbij. Stellig: “Natuurlijk wordt het niet meer zoals begin dit jaar.”

Wel denkt hij dat het circuit in Catalonië geschikt is voor de RB20. “De baan zou ons hier beter moeten liggen dan de laatste paar races het geval was. Maar McLaren is goed bezig, is de laatste tijd op elk circuit goed en ook Ferrari en Mercedes blijven hun auto verbeteren.”

Die trend bespeurde de drievoudig wereldkampioen al vaker de laatste tijd, dus die uitspraken zijn geen verrassing. Het tekent alleen wel dat Verstappen realistisch is en niet meer in termen van dominant denkt. Blij worden van winst doet hij misschien wel des te meer, zoals na de fraaie zege in Montreal twee weken geleden. “Een grote voorsprong hebben is fijn, maar van zulke overwinningen kan ik ook genieten.”

Lees hier alles over de GP van Spanje 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)