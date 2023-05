Zul je altijd hebben: moet je je eerste vliegende ronde in het slotdeel van de kwalificatie door een zeldzaam slippertje afbreken, heeft dat direct vergaande consequenties. Max Verstappen toont zich na de tijdstraining voor de Miami GP schuldbewust. “Mijn fout. Je wilt altijd perfect zijn, maar dit is niet goed.”

Wie kon hem eigenlijk nog afstoppen? Snelste in twee trainingen en ook in de eerste twee kwalificatiesessies. Met een ruime marge. Maar een late crash van Charles Leclerc, hij lijkt er de laatste weken patent op te hebben, en een zeldzaam slippertje doorkruisen zijn plannen. “Ik kwam in mijn eerste vliegende ronde iets buiten de ideale lijn, voelde wat onderstuur en kreeg de auto niet terug op de ideale lijn waardoor ik de ronde afbrak. Een foutje op een stratencircuit is snel gemaakt”, stelt verstappen “Je wilt natuurlijk altijd perfect zijn, maar dit is niet goed.”

Normaal gesproken volgt er altijd een herkansing. Die komt er nu alleen niet. Met nog anderhalve minuut op de klok betekent Leclercs crash meteen het einde van de kwalificatie. Verstappen verbijt zich achter het stuur, weet meteen hoe laat het is. “Teleurstellend. Mijn tijd in Q2 was zelfs goed genoeg voor pole. Dat zegt wel iets over de snelheid van de auto. Maar ik reed het rondje niet aan elkaar toen het moest. Heel frustrerend, ik baal van mijzelf.”

Toch is er volgens Verstappen ondanks de lastige uitgangspositie nog geen man overboord. Sergio Pérez, zijn teamgenoot en voorlopig enige serieuze rivaal in de titelstrijd, vertrekt in een zetel. Het zal onder normale omstandigheden een schier onmogelijke klus worden hem te achterhalen. Maar het podium moet, denkt hij, te doen zijn. “Minimaal P2”, gelooft Verstappen. “Het wordt uiteraard zwaarder, maar met de snelheid van de auto moeten we snel naar voren kunnen komen. Ik hoop alleen dat het geen DRS-trein wordt, want dan zitten we in de problemen.”

Collega Fernando Alonso is heel wat minder optimistisch over de inhaalkansen op het Miami International Autodrome. De Spanjaard beschikt weliswaar niet over een auto met zoveel topsnelheid als de Red Bull, desondanks wordt het ene hele klus. Het nieuwe asfalt is te glad en te stoffig wanneer je, meent Alonso, ook maar eventjes van de racelijn afwijkt. “Je glijdt alle kanten op.”

Verstappen, vermaard vanwege zijn inhaalmanoeuvres- en races, staat er optimistischer in. “Morgen is een nieuwe dag, er kan van alles gebeuren”, zegt hij. “Het heeft geen zin enorm boos te zijn. Ik heb een fout gemaakt en dan heb je wat geluk nodig. Het kampioenschap wordt morgen ook niet beslist. Ik heb eerder in deze positie gezeten, weet hoe het is.”