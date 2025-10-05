Max Verstappen kan leven met zijn tweede plaats in de GP van Singapore, achter winnaar George Russell. “We hebben het maximale eruit gehaald”, klonk het in een eerste reactie. Dat de auto niet deed wat die moest doen, roept echter bij hem vraagtekens op.

Dat Verstappen op de zachte band startte, was een gokje. “We stonden aan de ‘vieze’ kant van de startgrid. Tja, dan moet je soms proberen om iets anders te doen. Anders weet je na bocht 1 ook dat je blijft waar je bent. Maar goed, het pakte niet helemaal uit zoals we hoopten.”

In de eerste stint ging het om overleven, vervolgde Verstappen. “Je wilt dan zo lang omgelijk doorrijden om daarna binnen te komen voor de harde band. Daarna was het een moeilijke race, we hadden het erg lastig om allerlei redenen. We moeten erachter zien te komen waar dat door komt.”

En dus zat er in Singapore niet meer in dan P2 voor Verstappen. “Inhalen zou hier ook lastig zijn als ik sneller was geweest”, wist hij. “Dus uiteindelijk is dit het maximale voor ons.”

