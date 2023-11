Aan gretigheid bij Max Verstappen geen gebrek in Abu Dhabi: de drievoudig wereldkampioen wilde een jaar vol records graag afsluiten met zijn negentiende winst. Aldus geschiedde. “Een mooi einde van een ongelooflijk seizoen.”

Verstappen sloot zondag in Abu Dhabi het seizoen af met een overwinning in stijl: dominant, subliem, foutloos. “Maar het was ook best emotioneel”, gaf de Nederlander na afloop in een eerste reactie aan. “De in-lap is bijzonder, dat is dan toch de laatste keer dat ik in een auto rijd die me zoveel gegeven heeft dit seizoen. Ik ben trots op het team, ben dankbaar. Een mooi einde van een ongelooflijk seizoen.”

Of zoiets te evenaren valt, is maar zeer de vraag. Dat weet ook Verstappen, die zijn dank nog maar eens uitsprak richting iedereen binnnen Red Bull. “Het zal echt lastig worden zo’n jaar nog eens te herhalen. Maar goed, wij zullen hard werken om ook komend seizoen een competitieve auto te hebben. De rest zal ons willen verslaan, maar wij zullen klaar zijn voor een mooi gevecht.”

Nog eenmaal wierp hij een blik op de RB19. “Een beetje emotioneel was het wel, die in-lap. Dan rijd je nog eenmaal in de auto die je zoveel gegeven heeft. Dat is bijzonder.”