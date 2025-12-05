Max Verstappen heeft zijn eerste dag op het Yas Marina Circuit met een ‘behoorlijk tevreden’ gevoel afgesloten. De Nederlander hoopt echter wel dat Red Bull nog wat meer snelheid uit de RB21 kan halen, aangezien Lando Norris in de tweede vrije training nog een gat van drie tienden sloeg. Diezelfde Norris ziet echter bij McLaren ook nog ruimte voor verbetering: ‘Er is nog niets om over te glimlachen’.

Max Verstappen is met twee keer de op één na snelste tijd op de vrijdag in Abu Dhabi het laatste Grand Prix-weekend goed begonnen. De Nederlander moest daarbij wel twee keer toezien hoe titelrivaal Lando Norris net sneller was. Toch was de viervoudig wereldkampioen tevreden met de RB21.

“Het ging best wel goed. Ik was behoorlijk tevreden met de auto”, blikt Verstappen na de tweede vrije training positief terug. “We moeten alleen nog wat snelheid vinden.” Met name in het tweede oefenuurtje was Norris met een ruime drie tienden aanzienlijk sneller dan de regerend wereldkampioen. “Het is nog een behoorlijk gat dat we moeten dichten, maar we zullen de auto zo goed mogelijk afstellen. We moeten zowel het tempo over één ronde als in de long runs verbeteren.”

Voorzichtige Norris

Met twee keer een snelste tijd op de borden lijkt kampioenschapsleider Norris voorlopig alvast de beste troeven in handen te hebben voor het verdere weekend. Toch heeft de McLaren-coureur naar eigen zeggen ‘nog niks om blij over te zijn’. “Ik bedoel, gezien de tijden en alles ziet het er op dit moment goed uit, maar ik wil nog steeds iets meer uit de auto halen”, legt Norris uit. “Ik ben niet helemaal tevreden; ik heb nog niet helemaal het vertrouwen.” De Brit legt ook meteen uit waarom het vertrouwen nog uitblijft. “We weten altijd dat het in de kwalificatie een stuk spannender wordt, dus er is nog niets om over te glimlachen.”

