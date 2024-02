Max Verstappen stapte na de eerste testdag met een glimlach uit de RB20, Red Bulls nieuwe uitdager. Hij noteerde niet alleen (met afstand) de snelste tijd, maar had op de woestijnbaan volgens eigen zeggen ook ‘veel plezier’ gehad. “Een prima dag”, concludeerde de wereldkampioen.

Hij legde twee Grand Prix-afstanden af en kende verder weinig (technische) problemen. Max Verstappen en werkgever Red Bull zijn 2024 en de verdediging van beide wereldtitels (coureurs en constructeurs) voortvarend begonnen. “Het voelt goed weer in de auto te zitten”, aldus Verstappen. “We hebben veel kilometers gemaakt en aardig wat belangrijke dingen op de auto uitgeprobeerd. Ik ben heel blij met hoe de dag verlopen is.”

Volgens Verstappen had hij weinig tijd nodig weer in zijn ritme te komen. “De eerste ronden verrassen je altijd een beetje, maar daarna zit je snel weer in het ritme. De auto reageerde over het algemeen ook goed. Ik kijk ernaar uit morgenmiddag (donderdag, red) weer in te stappen”, stelde hij. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase deelde het optimisme van de coureur. “We hebben de antwoorden op de fundamentele vragen die we ons hadden gesteld gekregen en daarmee een solide fundament voor de komende dagen gelegd”, zo concludeerde hij.

Sergio Pérez neemt op donderdag de ochtendsessie en vrijdag voor zijn rekening, Verstappen maakt donderdagmiddag in de RB20 zijn laatste vier uren bij de testdagen.