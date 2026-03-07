Max Verstappen stond voor een raadsel na de crash in de kwalificatie in Melbourne. Hoe dit kon gebeuren? “Ik weet het niet, dit heb ik nog nooit zo meegemaakt in mijn carrière.” Het heeft er inmiddels alle schijn van dat het komt door een eenmalig softwareprobleem.

Verstappen keek desgevraagd terug op het bizarre moment waarop al in zijn eerste vliegende ronde gelijk de achterkant van de auto dienst weigerde en hij met de bolide hard de muur in ging. “Ik remde gewoon aan en ineens blokkeerde de hele achteras, vanuit het niks. Dat is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt.”

Het betekent dat er werk aan de winkel is voor Red Bull om uit te zoeken waardoor het toch zo mis kon gaan bij Verstappen. Zeker als die aangeeft dat het iets is dat hij nog nooit meemaakte. Een veelzeggende constatering gezien zijn uitmuntende kwaliteiten en inmiddels ruime ervaring.

De eerste geluiden uit de paddock lijken er in Australië op te wijzen dat de oorzaak een softwareprobleem is, met als gevolg daarvan een ongekend hoge regeneratie van energie en daardoor een blokkerende achterkant van de auto. Zo ja, dan zou dat iets incidenteels moeten zijn en relatief simpel op te lossen.

