Uitgerust na de back-to-back overwinningen in Monaco en Spanje, keert Max Verstappen dit weekend terug naar Montreal. Daar wordt zondag de Canadese Grand Prix betwist.

Max Verstappen won de race op het Notre Dame Island vorig jaar voor het eerst en is blij er weer terug te keren. “Het is altijd leuk om terug te gaan naar Montreal. Het is een geweldige stad en de fans zijn er geweldig.”

Grand Prix van Canada: het complete tijdschema

Ook aan het Circuit Gilles Villeneuve heeft de Red Bull-coureur goede herinneringen. “Het circuit is erg uniek omdat je er echt over oude kerbs kunt rijden en de omgeving waarin we rijden is ook erg gaaf.”

Afstelling RB19 cruciaal

De sleutel tot een nieuwe (vierde opeenvolgende) overwinning dit seizoen, zit ‘m volgens Verstappen in de set-up van zijn auto op het bijzondere circuit. “Die afstelling moet een zorgvuldige balans zijn tussen snelheid in rechte lijn en goed over de kerbs kunnen rijden. Natuurlijk staat de overwinning van vorig jaar nog steeds in mijn geheugen gegrift, hopelijk kunnen we dit weekend iets soortgelijks doen.”

