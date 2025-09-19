Max Verstappen sloot de tweede vrije training in Bakoe af als zesde, maar de Nederlander klonk na afloop opvallend positief. Terwijl Lewis Hamilton de snelste tijd noteerde voor Ferrari, zag Verstappen een solide basis voor de rest van het weekend. Afgezien van enkele verbeterpunten voor de kwalificatie toont de Red Bull-coureur zich hoopvol voor opnieuw een sterke race. Na diens overwinning in Monza zijn de verwachtingen hooggespannen.

“Het ging niet verkeerd”, klonk het achteraf uit de mond van Verstappen. “De auto voelt goed, dat is positief. We hebben een stabiele balans gevonden op deze vrij specifieke baan. Dat is wat je nodig hebt. Alles moet samen komen om een goede ronde te rijden.” Verstappen erkende dat er wel nog ruimte is voor verbetering in de kwalificatietrims. “We komen nog wat te kort over één snelle ronde, er is nog wat te halen uit de auto en mezelf. Hopelijk gaat dat morgen iets beter. De long runs voelde gelukkig prima. Het is hier natuurlijk altijd glad en zwaar voor de zachtere compounds, maar op zich ging het niet verkeerd.”

Perfecte ronde rijden

Die stabiliteit in de langere runs lijkt voor Verstappen het belangrijkste uitgangspunt te zijn. “Ik verwacht dat een paar teams dicht bijeen zullen zitten en dan komt het erop aan om een perfecte ronde te rijden”, lichtte hij toe. De tweede vrije training verliep levendig, met een aantal gele vlaggen voor coureurs die de muren raakten. Hamilton zette uiteindelijk de snelste tijd neer met een 1:41.293, voor teamgenoot Charles Leclerc.

LEES OOK: Lastig Formule 2-debuut voor Van Hoepen in chaotische kwalificatie in Bakoe

George Russell en Kimi Antonelli maakten indruk voor Mercedes met P3 en P4. Verstappen verbeterde zich laat in de sessie op een nieuw setje zachte banden, met een 1:41.902. Dat bracht hem kortstondig op P3, maar uiteindelijk zakte hij terug naar de zesde positie, achter een verrassend snelle Oliver Bearman.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.