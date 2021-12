Waar de gehele F1-wereld en fans met ingehouden adem zal toekijken dit weekend, is de Grand Prix van Saoedi-Arabië een Grand Prix als alle andere voor Max Verstappen. “Ik benader de race zoals altijd, ik concentreer me op mijn eigen prestaties en die van de auto.”

Het gaat de hele week over achtervleugels, nieuwe krachtbronnen en benodigde klasseringen voor titels. Verstappen geeft er geen aandacht aan, zo zegt hij vandaag. “Ik lees eigenlijk niet zoveel, ik ben daar vrij neutraal in. In de aanloop naar en tijdens een raceweekend focus ik me op Formule 1 maar daar buiten houd ik me ook met andere dingen bezig, dat helpt wel. Met simracen bijvoorbeeld of dagjes op het water.”

Het Jeddah Corniche Circuit is voor iedereen een vraagteken maar dat maakt de lol er niet minder om. Ook niet in deze fase van het kampioenschap. “Het levert kansen op voor iedereen, niet alleen voor ons. Ik hoop gewoon op een spannend en competitief weekend. Het is nu lastig te zeggen wie er hier snel zal zijn. Ik heb nog geen trackwalk gedaan, op de simulator was het in ieder geval erg snel. Ik ben benieuwd hoe het in het echt zal zijn.”

Foto: Motorsport Images

Temidden van alle aandacht en het wellicht ietwat giftige klimaat rondom Mercedes en Red Bull lijkt Verstappen het positieve van de kampioenstrijd in te zien. “Ik voel me niet anders, het is een geweldig jaar tot nu toe. Leuker dan vorig jaar, dat was behoorlijk saai. Ik kon een pitstop maken en nog steeds derde liggen. Zo gaat dat met een dominant team als Mercedes.”

“Dit jaar hebben we het kunnen omdraaien, we doen het ontzettend goed in het gevecht. Ik ga genieten van de laatste twee races, het maakt niet uit waar we eindigen want het seizoen was fantastisch. (…) Natuurlijk is Lewis beter voorbereid op zo’n strijd, dat is logisch. Dat is een natuurlijk proces. Ik ben ook meer ervaren dan destijds bij mijn debuut. Je leert door te doen, ik ben niet sneller geworden maar je leert wel situaties begrijpen.”

“Ëlk jaar ben ik hongerig. We zijn trots dat we het zo goed doen en blij met wat we bereikt hebben dit jaar. Als we de wereldtitels zouden winnen, zou dat echt een enorme prestatie zijn.”

