Max Verstappen snapt wel waarom Lewis Hamilton zo enorm worstelt bij zijn nieuwe team Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft in zijn debuutseizoen bij de Scuderia nog geen enkele keer het podium gehaald tijdens een hoofdrace. Volgens de Nederlander komt dat waarschijnlijk doordat Hamilton ‘zichzelf niet kan zijn’ bij Ferrari. Daarnaast ‘werkt zijn leeftijd ook niet in zijn voordeel’, concludeert Verstappen.

Lewis Hamilton begon vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur in het Ferrari-rood. De moed is de Brit echter tegen het einde van het seizoen in de schoenen gezakt, nu dat hij dreigt zijn eerste jaar bij de Scuderia zonder podiumplaats voor een hoofdrace af te sluiten. De laatste domper voor Hamilton kwam nog tijdens de sprintkwalificatie van Qatar. De Brit lag in SQ1 al uit de sessie, en start de verkorte race vanaf de achttiende plek.

LEES OOK: Verstappen: ‘Als wij zo dominant waren als McLaren, was het kampioenschap al voorbij’

Max Verstappen – in 2021 nog de grote rivaal van Hamilton – toont begrip voor de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen. “Als je je niet veilig of comfortabel voelt binnen de teamdynamiek, kun je niet jezelf zijn en dat heeft gevolgen”, aldus Verstappen in een interview met PA. “Hij verliet een team dat als zijn tweede familie was bij Mercedes en waar hij zo’n carrière heeft opgebouwd. Iedereen profiteerde daarvan, Mercedes en Lewis, en dan is het niet makkelijk om een compleet andere weg in te slaan, terwijl je ook nog eens moet opboksen tegen iemand (Charles Leclerc, red.) die daar al een tijdje zit. Dat is erg moeilijk.”

Leeftijd

Hamilton was tussen 2013 en 2024 coureur bij Mercedes. In zijn tijd bij de Zilverpijlen won de Brit zes coureurstitels. Volgens Verstappen werkt het ook niet mee voor Hamilton dat hij afgelopen januari veertig kaarsjes mocht uitblazen. “Zijn leeftijd werkt ook niet in zijn voordeel. Op die leeftijd word je niet sneller. Je wordt niet per se langzamer, maar zeker niet sneller, terwijl Charles nog steeds beter wordt, dus dat helpt hem ook niet.” Leclerc eindigde al zestien keer tijdens een Grand Prix-race dit jaar hoger dan Hamilton.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.