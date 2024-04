Toto Wolff en Red Bulls adviseur Helmut Marko zijn het over één ding helemaal eens. Max Verstappen is ook dit seizoen voorlopig een klasse apart. “Hij heeft de titel al op zak”, concludeerde Mercedes’ teambaas na de foutloze voorstelling van de wereldkampioen in Japan.

De opmerking van Wolff bracht na afloop van het nummer in Suzuka een lach op het gezicht van Verstappen. Hij voelt zich gevleid door de woorden van de Oostenrijker. “Toto zegt de laatste tijd wel hele leuke dingen over mij, hè?”, vertelt hij met een knipoog. Verstappen doelt daarmee uiteraard op de geruchten dat hij mogelijk op termijn zou kunnen overstappen naar Mercedes. Wolff heeft herhaaldelijk laten weten dat de rode loper voor de drievoudig wereldkampioen bij zijn team voor hem is uitgerold.

Ook over de Grand Prix in Suzuka is Verstappen zeer te spreken. Het ging, zo bekent hij, beter dan verwacht. “Maar of de titel nu al binnen is? Mag ik iedereen eraan herinneren dat er nog twintig races zijn. Ik zit niet zo in elkaar, denk niet aan de wereldtitel als ik hier aankom. Ik bekijk alles van race tot race, dat heb ik de afgelopen jaren ook altijd gedaan. En dat is best een goede aanpak gebleken”, vindt hij. Wel geeft Verstappen grif toe dat wanneer de RB20 optimaal functioneert, slechts één ding telt. “Vandaag hebben we laten zien wat ons doel is: winnen. En dat is elke race zo.”