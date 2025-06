Een weekje geen Formule 1 betekent niet dat Max Verstappen ook daadwerkelijk vrij is van Red Bull-verplichtingen. De Nederlander vloog naar Salzburg voor de heropening van Red Bulls Hangar-7. Daar trakteerde de wereldkampioen, samen met coureurs uit andere raceklassen en sporten, toeschouwers op een racedemonstratie, inclusief een paar donuts.

Max Verstappen heeft dan misschien wel een weekje vrij van de Formule 1, maar dat betekent niet dat de Red Bull-coureur niet hoeft te werken. De Nederlander vloog afgelopen woensdag voor de heropening van Hangar-7 naar Salzburg, Oostenrijk. Hij trakteerde de aanwezige fans daar op een showrun in de RB8, de bolide waarmee Sebastian Vettel in 2012 zijn derde wereldtitel pakte, waarbij de kampioen het niet kon laten om ook een paar donuts te draaien.

“Vroeger testten ze in de F1 wel vaker in rechte lijnen op het vliegveld, maar voor mij was het de eerste keer dat ik in een Formule 1-auto op een vliegveld reed”, vertelt een enthousiaste Verstappen in het persbericht. “Ik ben al vaak in Hangar-7 geweest, en het is altijd een beetje zoals thuiskomen.” Naast de Formule 1-coureur gaven ook MotoGP-coureur Dani Pedrosa en NASCAR-coureur Connor Zilisch een demonstratie, en vond er een drag race plaats tussen de verschillende bolides.

Hangar-7

Hangar-7 ligt op het vliegveld van Salzburg, en is de thuisbasis van de vliegafdeling van Red Bull, de Flying Bulls. Ook worden er verschillende Formule 1-bolides van de Oostenrijkse renstal getoond. Het gebouw was de afgelopen vijf maanden gesloten, en vierde de heropening groots met 1500 genodigden. Teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en CEO Oliver Mintzlaff waren ook aanwezig bij het exclusieve feestje.

Bekijk de mooiste beelden van Verstappens demonstratie hieronder.

Verstappen maakt zich klaar voor de demonstratie tijdens de heropening van Hangar-7 (Red Bull Content Pool)

Verstappen trakteert de aanwezige fans op donuts op het vliegveld van Salzburg (Red Bull Content Pool)

De viervoudig wereldkampioen zwaait naar de genodigden van het Red Bull-feestje (Red Bull Content Pool)

Zelfs ver boven het vliegveld van Salzburg zijn de donuts van de Nederlander goed te zien (Red Bull Content Pool)

