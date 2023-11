Twee keer ging hij er tijdens de Grand Prix van São Paulo zondag als een speer vandoor: zowel bij de start van de race als even later bij de herstart. “En dat”, zo reageerde Max Verstappen na zijn zeventiende overwinning van het seizoen, “was vandaag erg belangrijk: twee keer een goede start.”

Goed van je plek komen is altijd cruciaal, maar zeker ook op het Autodrómo José Carlos Pace. En helemaal als, zoals bij de herstart, de normaliter rap startende Lando Norris achter je zit. Verstappen bleef echter koel. “Het ging beide keren goed.”

Zoals hij zaterdag al voorspelde, was het daarna een taak van het zo goed mogelijk managen van de banden. “Daar draaide het in de rest van de race vooral om”, zag hij. “Gelukkig ging het elke compound best goed. In de middelste stint van de drie kon ik een gaatje slaan. Door de hoge bandenslijtage moet je de focus houden en dat lukte. Het pakte allemaal goed uit dus.”

De drievoudig wereldkampioen keek ook alvast vooruit naar de volgend Grand Prix. Die is over twee weken in Las Vegas. Daar komt de Formule 1 voor het eerst sinds 1982 in actie. “Het wordt bijzonder, ik ben benieuwd hoe we het daar gaan doen. Het is er kouder dan nu, het is stratencircuit en het is voor iedereen een nieuw. Ik denk dus dat er de nodige verrassingen zullen zijn.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië: tijdschema, historie en video’s

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond.

In dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!