In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. Vandaag: Max Verstappen die akelig dicht langs de vangrail scheurt in Monaco.

“Het was mijn 33ste Grand Prix van Monaco en het is daar eigenlijk hetzelfde verhaal als op elk ander circuit,” begint Van Egmond. “Vroeger stonden er nergens hekken en wat dat betreft maakt dat het werk veel moeilijker. Je kan dus bepaalde foto’s niet meer maken en dat geldt ook voor deze locatie bij het uitkomen van Mirabeau.”

Vouwen uit mijn broek gereden

“Mijn ultieme foto in Monaco is dat ik met een groothoeklens – waarmee deze foto is gemaakt – een auto beeldvullend op de foto kan krijgen. Dat is eigenlijk op geen enkel ander circuit mogelijk en daar raak ik nog steeds heel opgewonden van. Daarbij is het natuurlijk ook opwindend om die auto bijna je beeld binnen te zien rijden. Weliswaar gaat het niet extreem hard in Monaco, maar hier schakelen ze op de hairpin in en dat gaat volle bak.”

“Dat is mijn voorrecht en ik krijg er nog echt een adrenalinerush van dat werkelijk de vouwen uit mijn broek gereden worden. Bij het maken van dit soort foto’s kon ik vroeger niet in mijn zoeker kijken, dus ik moest dan proeffoto’s maken voor het kader. Tegenwoordig heb ik een schermpje op mijn camera waardoor ik mee kan kijken wat ik vastleg.”

