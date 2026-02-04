Max Verstappen is inmiddels een van de bekendste coureurs uit de Formule 1, maar toch blijft de Nederlander nog altijd lekker zichzelf. Het is een belangrijk onderdeel van de Red Bull-coureur om zijn leven ‘zo simpel en normaal mogelijk’ te houden, ook al heeft hij inmiddels vier wereldtitels gewonnen. Toch blijft ook de honger naar meer zeges bij Verstappen: ‘Elke keer als ik nu in de auto zit, wil ik winnen’.

Met vier wereldtitels en 71 Grand Prix-overwinningen op zijn naam is Max Verstappen niet meer uit de Formule 1 weg te denken. De Nederlander is inmiddels één van de beroemdste coureurs uit de koningsklasse, maar deze bekendheid stijgt hem nog altijd niet naar zijn hoofd. “Ik probeer altijd mezelf te blijven”, vertelt de wereldkampioen in een interview met Red Bull-sponsor Tag Heuer. “Ik hoef me niet anders te gedragen daar (in de paddock, red.) dan thuis. Wat ik echter wel moet doen, is presteren. Als ik dat niet doe, dan ligt ik eruit. Zo simpel is het.”

Volgens Verstappen helpen met name zijn vrienden en familie hem om met beide benen op de grond te blijven. “Zij zijn het allerbelangrijkste in mijn leven. Natuurlijk ontmoet je als Formule 1-coureur belangrijke mensen en beroemdheden, maar dat is niet waarom ik daar ben”, legt de coureur uit. “Ik ben er om te racen, en daarna ga ik weer naar huis. Ik houd mijn leven het liefst zo simpel en normaal mogelijk.”

Drijfveren

Wat Verstappen motiveert om in de Formule 1 te blijven – ook na het winnen van vier wereldtitels op rij – is eveneens simpel: winnen. “Je weet nooit helemaal hoe je carrière zal lopen. Natuurlijk heb ik tot nu toe het geluk gehad dat ik al veel heb kunnen winnen. Als ik nog meer kan winnen, geweldig, maar als dat niet gebeurt, is dat ook prima. Ik zie wel wat er gebeurt. Elke keer als ik nu in de auto zit, wil ik winnen. Dat is de enige reden dat ik in de Formule 1 rijd. Ik ben er om te winnen, niet om alleen maar deel te nemen”, sluit Verstappen af.

