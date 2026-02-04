Max Verstappen heeft zijn nieuwe racenummer, 3, binnen, met hulp van Daniel Ricciardo. De Australiër voer jarenlang het nummer, voordat hij in 2024 de Formule 1 verliet. Inmiddels prijkt nummer 3 op de kleding en petten van Verstappen. Het moment dat Ricciardo voor het eerst zijn oude racenummer bij zijn oud-teamgenoot zag, is door Red Bull vastgelegd: ‘C’est magnifique’.

Max Verstappen moet dit jaar voor het eerst sinds het winnen van zijn eerste titel in 2021 racenummer 1 afstaan. Lando Norris is de regerend wereldkampioen sinds de afgelopen GP Abu Dhabi, en mag daarom in 2026 voor eerst met nummer 1 op de neus van zijn McLaren rijden. Verstappen koos er echter voor om niet zijn oude racenummer, 33, weer op te pakken. In plaats daarvan staat er vanaf de aankomende GP Australië nummer 3 bij de naam van Verstappen op de tijdenlijst.

Toestemming

Daarvoor moest de Nederlander wel eerst toestemming vragen aan Daniel Ricciardo. De oud-teamgenoot van Verstappen voerde namelijk jarenlang racenummer 3. Als een racenummer twee seizoenen lang niet meer wordt gebruikt, komt deze weer vrij. Ricciardo is echter pas sinds 2024 uit de Formule 1, waardoor Verstappen zijn goedkeuring nodig had om eerder al het racenummer te voeren. Dat was echter geen probleem, vertelde de Nederlander eerder. “Een paar drankjes samen, ja, dat helpt altijd”, lachte hij tijdens de season launch van Red Bull.

Het racenummer van een coureur is echter niet alleen op een tijdenlijst te zien, maar is ook vast onderdeel van de merchandise. Zo zal nummer 3 tijdens het aankomende seizoen op de petten en kleding van Verstappen te zien zijn. In een nieuwe video op de officiële kanalen van Red Bull ziet Ricciardo voor het eerst zijn oude racenummer terug op de pet van Verstappen. ‘C’est magnifique’, reageert de Australiër.

Bekijk het hele moment hier:



