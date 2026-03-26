Max Verstappen verwacht dat er tijdens de aankomende Grand Prix van Japan een einde komt aan zijn succesvolle zegereeks. Vier jaar op rij won de Nederlander op het circuit van Suzuka, maar volgens de wereldkampioen is het niveau van Red Bull dit seizoen nog niet hoog genoeg om weer mee te doen om de overwinning. ‘Dus ik ga gewoon het weekend in en kijk wel waar we dan staan’, is het plan van Verstappen.

Vanaf 2022 won Max Verstappen vier jaar op rij de GP Japan. De Nederlander verwacht echter niet zijn reeks tijdens het aankomende raceweekend op Suzuka door te kunnen zetten. In China beleefde de wereldkampioen nog een tegenvallende race, doordat hij in de slotfase van de Grand Prix uitviel. Verstappen reed op dat moment op de zesde plek. De vormdip bij Red Bull heeft er niet alleen voor gezorgd dat de renstal momenteel achter Mercedes, Ferrari en McLaren staat in het constructeurskampioenschap, maar ook achter Haas.

“Ik denk niet echt over de voorgaande jaren na, omdat elk jaar weer anders is”, blikt Verstappen alvast vooruit tegenover de media in Japan. “We moeten realistisch zijn: we zitten op dit moment nog lang niet op dat niveau (van de andere topteams, red.), dus ik ga gewoon het weekend in en kijk wel waar we dan staan.”

‘Hoop dat China ons slechtste weekend blijft’

Na de GP Japan staat een voorjaarsstop op de planning. Zowel de Grand Prix van Bahrein als Saoedi-Arabië is geannuleerd door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Verstappen hoopt dat de stop Red Bull kan helpen in de verdere ontwikkeling van de RB22. “Ik hoop dat we die pauze kunnen gebruiken om onze auto wat beter te leren kennen. Om te leren van de vorige races en om gewoon proberen dichter bij de kop te komen”, vervolgt de Nederlandse coureur. “Ik denk dat dat ons doel is. China was geen fijn weekend voor ons, dus ik hoop dat dat voorlopig ons slechtste weekend blijft. In die zin komt de pauze goed van pas.”

