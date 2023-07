Max Verstappen was na de Sprint Shootout in Oostenrijk zaterdag logischerwijs blij met de pole position voor de sprintrace later op de dag. De al het hele weekend voor problemen zorgende track limits zullen daarin echter een rol gaan spelen, zo denkt hij.

“We rijden in de kwalificatie op de limiet, dan is het sowieso lastig omgaan met track limits. Maar in de race zullen alle coureurs er vermoedelijk ook last van hebben”, aldus Verstappen na de Sprint Shootout.

Daarin toonde hij zich, net als vrijdag in de reguliere kwalificatie, de rapste van het stel. “De auto was goed, de balans ook. Dus ik ben blij dat ik eerste ben geworden. De auto is hoe dan ook snel, later vandaag zullen we zien hoe het gaat in langere stints.”

Anders dan gisteren was het ditmaal Sergio Pérez het dichtste bij Verstappen in de buurt kwam. De Mexicaan zette zijn Red Bull op plek twee, voor McLaren-coureur Lando Norris.