Het was een beslissend moment, vorige week bij het hoofdnummer in Bakoe. Max Verstappen werd er een ronde te vroeg naar binnen gehaald voor nieuwe banden, zijn teamgenoot en enige rivaal in het wereldkampioenschap – Sergio Pérez – profiteerde er optimaal van. “Ik ben niet boos, maar vind het wel jammer.”

In de aanloop naar de tweede Miami Grand Prix gaat het vooral nog over de race in Azerbeidzjan. Over de (te vroege) pitstop in de zondagse matinee en de woordenwisseling met George Russell, die Verstappen een etmaal eerder met een stevige tik in de flanken in de sprintrace vloerde. Maar beide zaken heeft hij al lang verdrongen. “Ik heb geen contact gehad met George. Maar dat is ook helemaal niet nodig”, oordeelt Verstappen. “Ik blijf zeggen wat ik denk. En als mensen daar een probleem mee hebben, is dat hun probleem.”

De race van zondag werd wel wat dieper geanalyseerd. Volgens de tweevoudig wereldkampioen had de timing van de bandenstop beter gekund. “Als je naar de historie van de laatste jaren kijkt en ziet hoe makkelijk er een rode vlag of safety car komt, dan hadden we buiten moeten blijven”, stelt hij. “Maar achteraf praten is altijd makkelijk.”

Soms valt het dubbeltje zijn kant op, soms ook niet. Verstappen beseft dat het niet altijd bal is. “Ik heb ook wedstrijden gewonnen omdat er een safety car de baan opdraaide en mij dat wél goed uitkwam. Ik ben ook niet boos, hoor. Maar het is wel jammer. Weet je”, “iedereen staat tijdens een race onder druk, mijn banden waren ook niet helemaal top meer. Maar met de wetenschap hoe snel er nu een safety car komt, hadden we buiten moeten blijven.”

Op het bloedsnelle stratencircuit in Azerbeidzjan ondervond Verstappen hoe lastig het tegenwoordig (weer) is in te halen. De hele race probeerde hij de kloof van ruim een seconde met collega Pérez te dichten, het lukte hem niet. “Je komt heel moeilijk in die DRS, dat heeft ook beetje met de baan te maken. Auto’s krijgen meer en meer downforce. Ik denk ook dat met de nieuwe regels van de vloer je wat meer performance verliest in de langzame bochten en dan wordt het nog lastiger.”

In Miami dient zich een volgende kans aan. Pérez zal, zeker in de race, zijn voornaamste plaaggeest worden. “Laten we blij zijn dat we de beste auto hebben. Ik probeer elke race de beste te zijn, we zien wel waar het ons uiteindelijk brengt. Het seizoen is lang.”