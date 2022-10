Max Verstappen heeft, om zijn tweede wereldtitel en de constructeurstitel van Red Bull te vieren, een speciale helm voor de laatste drie races. Hij ruilt zijn traditionele wit-gouden helm in voor een volledig gouden helm.

Verstappen sleepte in Japan, na wat verwarring over de puntentelling, zijn tweede wereldtitel in de wacht en een race later in Austin was het nog eens feest. Red Bull veroverde daar voor het eerst sinds 2013 de constructeurstitel.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft Verstappen zijn bekende wit-gouden helm ingeruild voor een volledig gouden helm. Deze helm zal de Nederlander de resterende drie races dragen. Het is dan ook zijn laatste speciale helm voor dit seizoen. “En het is absoluut een speciale”, stelt Verstappen. “We gingen voor wat extra goud na het winnen van de coureurs- en constructeurskampioenschappen.”

“De rest van het seizoen rijd ik met deze helm, voorzien van bladgoud”, vervolgt Verstappen. “Dat maakt het extra speciaal en met het wit eromheen ziet het er echt gaaf uit. Deze kampioenschapshelm heeft een speciale betekenis, want het is een gedenkwaardig jaar voor iedereen bij Red Bull. Het is een seizoen om nooit te vergeten.”

