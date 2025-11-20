Oscar Piastri is de leiding in het kampioenschap sinds de zomerstop kwijtgeraakt aan teamgenoot en naaste titelrivaal Lando Norris. De Australiër ging de laatste weken door een vormdip, en zag hoe de Brit ondertussen steeds verder op hem uitliep in het coureurskampioenschap. Ook Max Verstappen zag de ommekeer in de interne titelstrijd bij McLaren gebeuren, en bestempelt de verandering als ‘bizar’: ‘Ik had niet verwacht dat het zo zou verlopen’.

Oscar Piastri stond na de Dutch GP in Zandvoort nog stevig aan de leiding in het coureurskampioenschap – de Australiër had een voorsprong van 34 WK-punten op teamgenoot en titelrivaal Lando Norris – maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van 24 punten aan op diezelfde Norris. De veranderende interne titelstrijd bij McLaren is ook bij Max Verstappen niet onopgemerkt gebleven.

“Daar heb ik geen verklaring voor, om eerlijk te zijn. Ik vind het erg bizar”, vertelt de viervoudig wereldkampioen in Las Vegas. “Ik had niet verwacht dat het zo zou verlopen, al is het uiteindelijk niet echt mijn probleem. Wat er gebeurd is, of juist niet gebeurd is, weet ik niet, dus het is moeilijk voor mij om het echt te beoordelen. Maar als ik hem (Piastri, red.) was, zou ik zeker meer geïrriteerd zijn. Zeker als je zover voorligt in het kampioenschap en dan ineens zover achterligt.”

‘Ga nog steeds op vakantie’

Verstappen is zelf ook nog titelkandidaat, al wordt de voorsprong van Norris na zijn twee zeges in Mexico en Brazilië steeds groter. Toch is het voor de Nederlander niet zo’n drama als er dit jaar een einde komt aan zijn reeks van wereldtitels. “Ik ga dan nog steeds op vakantie!”, onthult Verstappen alvast. “Ik ben erg goed in dingen in perspectief plaatsen en om dingen los te laten. Dus ik ga er zeker niet om huilen.”

