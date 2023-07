Het begint bijna een gegeven te worden: Max Verstappen heeft opnieuw een race gewonnen. Door zijn overwinning in België heeft Verstappen nu de afgelopen tien Formule 1-evenementen gewonnen. De enige variatie in de prestaties van de Nederlander dit jaar lijkt te komen uit zijn startpositie.

Door een gridstraf startte Verstappen de Grand Prix van België vanaf de zesde plek. Ietsjes lager dan hij normaal gesproken start, maar dat weerhield hem er niet van om alsnog met overmacht de winst binnen te halen. Het is de achtste race op rij die de Nederlander heeft gewonnen, met daarnaast ook nog eens twee sprintraces.

“Het is wel vanaf een nieuwe plek nu, dit keer vanaf P6”, lacht Verstappen na de race. “Natuurlijk wisten we al dat de auto snel is, het ging er vooral om dat ik veilig door die eerste bocht kwam. Het is daar altijd erg krap, ik heb zelf ook vaak genoeg in die positie gezeten. Dus ik besloot daar nog even achter te blijven, en dat bleek te werken. Iedereen haalde gelukkig op de juiste manier in. Ik zat eerst nog wel even vast in een DRS-trein, maar zodra dat wegviel kon ik lekker op mijn eigen tempo rijden. Dus ja, al met al een hele fijne race.”

Richting de slotfase van de race waarschuwde Verstappens race engineer nog dat hij zuinig aan moest doen met zijn banden. Verstappen leek niet al te enthousiast om die suggestie op te volgen, maar voldeed uiteindelijk toch aan de opdracht. “Ik vertraagde ook wel. We letten natuurlijk allemaal op de bandenslijtage, dit circuit is wat dat betreft erg zwaar. Je wil niet dat er onnodig risico genomen wordt”. Onnodig risico of niet, bij het opgaan van de beruchte Raidillon-bocht dreigde Verstappen aan het eind toch even de controle over zijn auto te verliezen. “Dat is waarschijnlijk de slechtste plek om dat te hebben”, erkent de Nederlander zelf ook. “Het was erg moeilijk, want ik kon wel zien dat het regende maar niet hoe hard. Gelukkig ging het allemaal goed, maar dat is natuurlijk niet een plek waar je wil dat dat gebeurt.”