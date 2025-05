Op de plek waar hij zijn eerste Grand Prix ooit won, toont Max Verstappen zich donderdag weinig vrolijk over de kansen op zowel hernieuwd succes in Spanje als in de strijd om de wereldtitel. Van een gevecht met McLaren is volgens hem op dit moment geen sprake.

Het jaar is inmiddels acht races onderweg, maar op eenderde deel van het seizoen denkt Verstappen allerminst aan het winnen van een vijfde Formule 1-wereldtitel. Een paar keer pole position, een paar zeges en ‘slechts’ 25 punten achter; het is voorwaar een prima prestatie in de wetenschap dat McLaren volgens vriend en vijand over de snelste bolide beschikt.

Lees ook: Duidelijke taal Verstappen: ‘Dit gaat ons niet veel helpen’

“Maar toch voelt het voor mij echt alsof we in gevecht zijn met McLaren”, antwoordt Verstappen op de suggestie dat coureurs Lando Norris en Oscar Piastri ook vooral punten van elkaar pakken en dat in zijn voordeel kan zijn in de strijd om de titel. Noem het berusting, noem het gelatenheid; de Nederlander probeert zijn geluk vooral te halen uit het maximale resultaat – wat dat ook moge zijn elk weekend.

“Ik doe mijn best, ik probeer lol te hebben. Op dit moment is dit geen seizoen wat ik me lang zal heugen. Er zijn goede dingen gebeurd, maar ook slechte dingen. In sommige races hadden we de snelheid totaal niet. Dat is nooit leuk.” Toch gooit hij de handdoek niet. “De fighting spirit, die is er nog wel, die zal ook nooit verdwijnen. Maar dat betekent niet dat ik van alles geniet.”

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.