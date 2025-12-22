Carlos Sainz verraste de hele grid met zijn twee podiumplaatsen voor Williams. De Madrileen reed in 2025 voor het eerst voor de Britse renstal, dat het jaar ervoor nog de status had van achterhoedeteam. Toch was er één coureur die al vroeg een gewaagde voorspelling voor Sainz durfde te doen, en zijn gelijk kreeg: Max Verstappen.

Carlos Sainz reed in 2025 voor het eerst voor Williams, en dat leverde de Spanjaard geen windeieren op. Hoewel de Madrileen heel even moest wennen aan de FW47, de uitdager van het Britse team in 2025, pakte hij in de tweede seizoenshelft al twee podiumplaatsen. Niet veel mensen zagen dit succes van Sainz bij Williams – dat eind 2024 nog negende werd in het coureurskampioenschap – aankomen, behalve Max Verstappen.

LEES OOK: Red Bull-topman Mintzlaff weet het zeker: ‘Verstappen sluit zijn carrière bij ons af’

“Ik weet nog wat Max tegen me zei”, steekt Sainz van wal in een nieuwe video van Williams. “Hij zei tegen mij, in één van zijn voorspellingen voor het nieuwe jaar (voor 2025, red.), dat ik een podiumplaats zou behalen met Williams. Ik weet nog heel goed dat hij dat tegen mij zei. Goede gast, die Max.”

Bekijk de hele video hier:

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)