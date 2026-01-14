Max Verstappen verwacht dat de teams tijdens de aankomende testdagen in Barcelona ‘meer in de garages zullen staan’ dan dat er rondes worden gereden op het Spaanse circuit. Voor de Nederlander is het nog een groot vraagteken hoe goed elke renstal haar huiswerk heeft gedaan voorafgaand aan het 2026-seizoen – wanneer het nieuwe reglement van kracht gaat. ‘Iedereen tast nog in het duister’, is Verstappen eerlijk, vlak voor de start van het voorseizoen.

Ook de winterstop van Max Verstappen komt langzaam tot een einde. Zijn team Red Bull onthult deze week de livery voor het 2026-seizoen, voordat de eerste testdagen in Barcelona eind januari op het programma staan. De Formule 1-teams testen dan zowel het compleet nieuwe chassis als de gloednieuwe krachtbron voor 2026. Voor Verstappen is het daarom moeilijk te voorspellen welke renstal haar huiswerk het beste heeft gedaan.

“Niemand van ons heeft nog enig idee over de nieuwe auto of de motor”, vertelt de Nederlander aan het Zwitserse Blick. “Ik denk dat we tijdens de eerste tests in Barcelona meer in de garages zullen staan dan op het circuit zullen rijden. Hopelijk zijn we allemaal wel wat wijzer na de twee tests in februari in Bahrein.” Het team van Red Bull gaat helemaal een spannende tijd tegemoet, met de introductie van hun eerste eigen krachtbron. Het Amerikaanse Ford helpt de Oostenrijkers bij het ontwerpproces. Verstappen volgt het op de voet: “Ja, ik ben een paar keer in de fabriek geweest. Maar nogmaals: iedereen tast nog in het duister.”

Toekomst

Niet alleen het 2026-seizoen komt aan bod, Verstappen wordt ook door het Duitse medium nog gevraagd naar zijn verdere toekomst in de koningsklasse. “Ik ben nu 28 jaar en heb nog een contract bij Red Bull tot en met 2028. Dat wil ik ook nakomen”, is Verstappen duidelijk. “Op dit moment sluit ik een teamwissel uit. Jammer dat ik in 2026 mijn vriend en sponsor Helmut Marko niet meer aan mijn zijde heb. Ik zal hem missen.” De Nederlander is niet van plan om Fernando Alonso – die met zijn 44 jaar de oudste coureur van de grid is – achterna te gaan. “Je kunt erop rekenen dat ik op mijn veertigste er niet meer bij ben. Misschien sta ik dan nog als teambaas in een andere serie in de pits.”

