Na de tweede plek in de kwalificatie op vrijdag moest Max Verstappen zaterdag in de Sprint Shootout genoegen nemen met ‘slechts’ de derde plaats. Hij wist waar het aan lag: “Een vreselijke middelste sector.” In een sprintrace die later op de dag volgens hem allesbehalve doorsnee zal zijn, ziet de regerend wereldkampioen kansen op winst: “De auto is snel, we kunnen vechten in de race.”

Het was in SQ3, de derde sessie van de nieuw geïntroduceerde sprintkwalificatie, dat Verstappen de achterkant van de wagen verloor. “Ik had een paar momentjes in bocht 5 en 6”, vertelde hij bij F1TV. “De zachte banden werden heet en ik had nog een moment in bocht 7. In het rondje waarin ik wilde pieken, kende ik een vreselijke middelste sector. Het was dus al met al niet fantastisch.”

Verstappen kon er nog wel een snelle ronde achteraan plakken – in tegenstelling tot veel anderen – en merkte na afloop op dat het met het tempo van de wagen wel goed zit. “Dan is het uiteindelijk vrij ongelukkig dat je op P3 eindigt.”

Bandenmanagement

Dat polesitter Charles Leclerc zijn Ferrari in de laatste run van de Sprint Shootout in de muur zette, had overigens geen invloed op de slotronde van Verstappen. De Monegask reed achter de Nederlander, die dus niet hoefde in te houden. Teamgenoot Sergio Pérez nog van de tweede plek stoten, zat er om de door Verstappen genoemde redenen echter ook niet meer in.

De sprintrace (15.30 Nederlandse tijd, 17.30 uur plaatselijke tijd) zal volgens de wereldkampioen anders verlopen dan gemiddeld. “Op sommige circuits is het mogelijk om er in een sprintrace meteen vol vandoor te gaan. Maar hier in Bakoe verwacht ik toch wat anders, ik vermoed dat bandenmanagement een rol gaat spelen.”