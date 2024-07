Max Verstappen luidde enkele weken geleden al de noodklok. Na de tegenvallende kwalificatie op de Hungaroring, derde achter de McLarens, zijn de zorgen in zijn optiek alleen maar groter geworden. “Misschien zit niet iedereen op dezelfde golflengte.”

De frustratie is zichtbaar, ook een uur na afloop van de spectaculaire kwalificatie van de Hongaarse GP. Het gemoed van Max Verstappen is vaak van zijn gezicht te lezen. Met een flink upgradepakket (‘dat gebeurt niet elke keer’) hoopte Red Bull de RB20 een directe, vooral potente impuls te geven. Maar daar lijkt het voorlopig niet op, constateert de drievoudig wereldkampioen die de komende weken eerder als ‘cruciaal’ bestempelde.

“Met al die upgrades zijn we nog steeds niet goed genoeg”, verzekert hij. “En daarover ben ik wat gefrustreerd. Ik had meer verwacht, gehoopt dat de upgrades meer zouden opleveren. Ze werken wel, maar het is niet de stap die we willen maken.” Volgens Verstappen heeft zijn team in de vrije trainingen ‘heel veel dingen geprobeerd’. Het bleek niet voldoende de McLarens in Hongarije voor te blijven, althans in de zo belangrijke kwalificatie. Het zoeken naar de juiste balans blijkt met de RB20, constateert Verstappen, een ingewikkelde klus.

“Ik heb gisteren (vrijdag, red) al gezegd dat het niet optimaal was. Anderen hebben daar misschien een andere mening over”, waarmee Verstappen doelt op topmensen die blijven zoeken naar excuses en het werkelijke probleem ontkennen. “Sommige mensen proberen altijd een excuus te zoeken. Ik niet, ik ben daarin altijd reëel. Misschien”, zo stelt hij, “zit niet iedereen op dezelfde golflengte. Sommige mensen moeten een beetje wakker worden. Ik ben afhankelijk van de mensen om me heen, we moeten meer doen. Ik hoop niet dat we het plafond met de auto hebben bereikt, maar dat is nu moeilijk te zeggen.”

Red Bulls suprematie is in ieder geval voorbij, zo lijkt voorlopig de conclusie. McLaren is de nieuwe sheriff in de Formule 1. Om in de buurt van Lando Norris’ en Oscar Piastri’s MCL38 te blijven, moet de wereldkampioen volgens eigen zeggen steeds meer tegen of over de limiet rijden. “Op de een of andere manier zit ik dit jaar meer op de limiet dan vorig jaar”, bevestigt hij. Weliswaar heeft Verstappen nog een comfortabele voorsprong in het wereldkampioenschap (84 punten op Norris, red), gerust op prolongatie van de mondiale kroon is hij allerminst.

“Als je wereldkampioen wilt worden moet het wel beter dan dit”, aldus Verstappen. “McLaren staat hier één en twee, dan weet je dat de auto als een kogel gaat. In het constructeurskampioenschap is dit niet vol te houden. En op een gegeven moment is het ook voorbij dat ik uitloop.” De huidige ontwikkelingen baren hem zorgen, erkent hij. Ook in zijn jacht op de derde wereldtitel. “Ik ben daar wel mee bezig, ja. Het is niet zo dat ik nu naar het motorhome ga, even met de voeten op tafel ga liggen en het allemaal prima vind. Ik ben gefrustreerd, niet blij hoe het gaat. Ik denk dat het nog twaalf lange wedstrijden kunnen worden.”

Wat de race zal brengen, ziet hij wel. Heel veel illusies maakt Verstappen zich niet achter beide McLarens, waarmee het verschil in de kwalificatie volgens hem groter was dan de 0.046 seconden. “Ze zijn ook op de long runs heel sterk, dat is de laatste paar wedstrijden al zo. Kijk, als je snel genoeg bent, maakt dat geen bal uit. Dan kunnen ze wel gaan verdedigen of gek doen: maakt niet uit. Maar op dit moment is dat niet het geval”, beseft Verstappen. “In langzame en snelle bochten, in warm of kouder weer: de McLaren verslaat ons op pure snelheid.”

Lees hier alles over de GP van Hongarije