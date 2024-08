Ook Max Verstappen is na afloop van de magere kwalificatie voor de Italiaanse GP (zevende) met stomheid geslagen over de prestaties van Red Bulls RB20. Ook hij tast in het duister over de grote terugval van zijn uitdager in de slotsessie. “Van alles rond gaan schreeuwen helpt nu ook niet.”

Terwijl Max Verstappen de internationale cameraploegen bedient, staan Red Bulls teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché de kwalificatie snel te analyseren. Het tweetal is een week na de bijrol in Zandvoort andermaal bezorgd, zo is aan de ernstige gezichtsuitdrukkingen te zien. Wéér een teleurstelling.

De kans is groot dat McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri op de eerste startrij in Monza, zondag de leiding in het constructeurskampioenschap al overneemt. Verstappen voert het andere kampioenschap weliswaar met zeventig punten aan op Norris, een garantie op een vierde titel lijkt het niet (meer) te zijn. “Die gaat hard achteruit als het zo gaat”, zo stelt hij na zijn zevende plek.

Verstappen heeft, verklapt hij, ‘geen verklaring’ voor de enorme onderstuur die hij in het beslissende deel van de kwalificatie op beide setjes banden voelde. “Ik heb nooit eerder meegemaakt dat het de balans van de auto zo beïnvloedde”, aldus de drievoudig wereldkampioen. “We moeten kijken hoe dat kan. Q2 voelde iets beter, de auto is nog steeds niet wat het is qua balans. Alles wat we veranderden pakte eigenlijk wel goed uit. Maar in Q3 werkte niets meer: de auto draaide opeens totaal niet meer”, beweert Verstappen. “Als je dan viertiende langzamer rijdt, ziet het er heel slecht uit. We zijn over het algemeen te langzaam, we hadden er in de kwalificatie wel wat beter uit kunnen zien.”

De problemen van vandaag zijn niet uit de lucht komen vallen. Verstappen heeft al eerder waarschuwingsschoten gelost. Die zijn volgens hem ook wel door de teamleiding gehoord, voorlopig zonder effectieve oplossingen. McLaren heeft met de MCL38 tegenwoordig de potentste auto, is Red Bull in recordtempo voorbijgestoken. “Er wordt wel geluisterd”, stelt Verstappen, “de oplossing is alleen lastig te vinden. Ze weten misschien nog niet wat ze moeten doen: dat is, denk ik, het probleem. We moeten allemaal positief blijven, van alles gaan schreeuwen helpt ook niet. Iedereen doet zijn best.”

Net als twee dagen eerder herhaalt Verstappen dat het missen van een eventuele vierde wereldtitel ‘niet het einde van de wereld is’. “Ik doe gewoon mijn best. Meer kan ik toch niet doen.” Hij houdt het vertrouwen dat de ‘breinen’ van het team, Waché voorop, het probleem op korte termijn kunnen tackelen. “Er wordt van alles gecheckt. We hebben tijd nodig dingen te testen en te evalueren. Helaas duurt dat wat langer dan we willen. Maar het is natuurlijk niet zo dat het de eerste dag na de zomerstop wel goed gaat. Hopelijk”, zegt hij, “komen we snel met iets wat de balans beter maakt.”

Dat kan een kwestie van weken zijn, maar ook van maanden. Verstappen beseft het als geen ander. Wat volgens hem op het hogesnelheidscircuit in Monza ook nog nadelig voor hem is, is het feit dat Red Bull geen zogenaamde ‘Monzavleugel’ op de RB20 heeft geïnstalleerd. “Dat helpt natuurlijk ook niet. Als je naar onze achtervleugel kijkt, is die aardig getrimd. Niet ideaal voor de topsnelheid. Dat is niet ons enige probleem.”

Nooit was de urgentie bij Red Bull, dat de Formule 1 de afgelopen 2,5 jaar in een wurggreep hield, zo groot. In beide kampioenschappen staan de titels op het spel. “Het belangrijkste is dat de urgentie er nu wel is.”