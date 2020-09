Verstappen: ‘Waarom zou Hamilton naar Red Bull komen? Hij zit al bij het juiste team’

Noem het een proefballonnetje of een gedachtekronkel van oud-teambaas Eddie Jordan: Lewis Hamilton die naar Red Bull komt en daar de strijd aangaat met Max Verstappen. Het duel van de eeuw, ongetwijfeld. Maar een compleet onrealistisch scenario, aldus Verstappen: “Waarom zou Hamilton naar Red Bull komen?”

Oké, Hamiltons contract met Mercedes loopt eind 2020 af en de Brit heeft nog niet bijgetekend, terwijl Red Bull nog een zitje vrij heeft. Maar niemand denkt toch serieus dat de zesvoudig kampioen het dominante Mercedes verlaat en naar het team van uitdager Verstappen komt?

Of Jordan helemaal serieus – of nuchter – was toen hij zijn suggestie deed in Ziggo Sports Formule 1 Café daargelaten, roept het toch de vraag op of Verstappen de Brit binnen zijn team zou verwelkomen. En zo werd die dan ook gesteld tijdens de persconferentie op de donderdag in Sotsji.

“Waarom zou Hamilton naar Red Bull komen?”, reageert Verstappen, die benadrukt dat het hele idee hem niet interesseert, en Hamilton waarschijnlijk ook niet. “Het enige wat mij interesseert, is kampioen worden. En dat geldt voor hem ook. Om kampioen te worden, moet je bij het juiste team zitten, en hij zit momenteel bij het juiste team om kampioen te worden”, zegt hij over Hamilton.

Dat Hamilton dit weekend in Rusland qua overwinningen op gelijke hoogte kan komen met recordhouder Michael Schumacher, die 91 races heeft gewonnen, vindt Verstappen ‘best indrukwekkend’. Verder denkt hij er echter ‘niet veel over na’. “Ik kijk alleen naar mezelf. Het boeit me niet zo met wie ik vecht en hoeveel overwinningen en titels diegene heeft.”

