Max Verstappen is niet te porren voor de plannen van F1-CEO Stefano Domenicali om de lengte van Grands Prix in te korten. Volgens de regerend wereldkampioen hoort de variatie tussen spannende en minder enerverende races juist bij de sport.

“De lengte van de race is gewoon prima,” stelt Verstappen tijdens de mediasessie van Red Bull in Monza. “Dit heb je in andere sporten ook: soms zit je op het puntje van je stoel, soms val je bijna in slaap. Dat is sport. Je kunt niet proberen alle races spannend te maken, want dan wordt het uiteindelijk juist saai. Het moet een verrassing zijn. Soms verrassend spannend, soms verrassend saai.”

De Nederlander noemt zichzelf een ‘traditioneel ingesteld’ coureur. Voor hem zit de sleutel niet in kortere races, maar in het dichter bij elkaar brengen van de teams. “Dan krijg je meer actie,” legt hij uit. “Als je McLaren dit jaar even wegdenkt, is het toch allemaal niet zo erg? Het probleem is vooral dat we met deze auto’s niet zo dicht op elkaar kunnen rijden. Daardoor zit je soms vast in een DRS-trein.”

Ook is Verstappen geen voorstander om meer sprintraces toe te voegen aan de kalender. “Ze willen dit omdat ze er meer geld mee kunnen verdienen,” zegt hij met een glimlach. “Maar ik snap het wel, want voor de fans is het leuker om auto’s te zien racen dan om ze puur rondjes te zien rijden tijdens een training. Maar voor ons zijn die trainingen belangrijk en de Formule 1 is al zo sinds de jaren ’50. Sporten ontwikkelen zich, dat begrijp ik, maar laten we niet doorslaan. In mijn optiek is een sprintrace al gek genoeg.”

