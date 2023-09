De verschillen waren in de drie trainingssessies al zo dun als schaduw, in de zinderende kwalificatie is het niet anders. Met dertienduizendste verschil lanceert Carlos Sainz zichzelf op Monza naar pole, voor Max Verstappen. “Ik ben vol vertrouwen voor de race.”

Carlos Sainz bezorgt zichzelf met de pole voor de Italiaanse GP een verlaat verjaardagscadeau. Het is, beweert hij, ‘moeilijk om zijn gevoelens onder woorden te brengen’. In de persconferentie is het gros van de vragen voor hem bestemd, normaal gesproken is Verstappen degene die tijdens de gebruikelijke ontmoeting met de pers aan het woord is.

De wereldkampioen schikt zich makkelijk in een wat ondergeschikte rol, de spotlights staan vol op Sainz gericht. Verstappen weet immers dat de eerste slag in de hogesnelheidstempel misschien verloren is, maar niet de oorlog. “Vaak is het redelijk easy going, maar voor ons is het hier iets moeilijker de juiste afstelling wat betreft downforce te vinden”, stelt hij. Het compromis met de achtervleugel moet zich in de race echter uitbetalen. “We hebben dit hele jaar al de betere raceauto, ik hoop dat dit morgen ook zo is.”

Van teleurstelling is bij Verstappen niets te bespeuren. Natuurlijk, zegt hij, is pole altijd de beste uitgangspositie. “Maar we kunnen niet klagen, ik ben blij met de tweede plek. In Monza zit het altijd dicht bij elkaar. Maar ik ben vol vertrouwen voor de race.” Wat dat betekent, weet Sainz dit seizoen wel. Hoewel passeren op Monza lastig is, heeft Verstappen inhaalraces van verder dan P2 gewonnen. “Red Bull zou realistisch gezien in de race sneller moeten zijn. Maar wij gaan het ze zo moeilijk mogelijk maken”, verzekert Sainz.

Verstappen kan op het Autodromo Nazionale Monza Formule 1’s geschiedenisboeken herschrijven als hij de Grand Prix van Italië wint. Het zou zijn tiende overwinning op rij betekenen, een unicum.