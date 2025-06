Ook Max Verstappen reageert op het incident met George Russell in de slotfase van de GP Spanje. De twee coureurs raakten elkaar toen de Brit probeerde aan de Nederlander voorbij te komen, waardoor Verstappen uiteindelijk de race als tiende eindigde. Verstappen gaat na de race niet te veel in op het moment.

De derde plaats was voor Max Verstappen binnen handbereik tijdens de GP Spanje, totdat de crash van Kimi Antonelli en de daarop volgende safety car roet in het eten gooide. De Nederlander ging als enige naar de harde band voor de laatste rondes van de race, en werd al vrijwel meteen ingehaald door Charles Leclerc. Ook George Russell probeerde snel aan Verstappen voorbij te gaan, maar de twee raakten elkaar. Verstappen eindigde de race vervolgens als tiende.

“We hadden geen zachte banden meer over, omdat we drie pitstops maakten”, legt Verstappen uit over de controversiële bandenkeuze voor de slotfase aan Sky Sports F1. “Dat is gewoon pech. Daarvoor zag het er nog wel goed uit voor ons, we hadden niet het tempo van de McLarens, maar we konden ze ten minste wel een beetje onder druk zetten. Ze moesten sneller gaan rijden. De safety car kwam eenmaal op een slecht moment, maar dat is onderdeel van het racen.”

“Ik kon daarna de auto’s op de zachte band niet bijhouden, en op het rechte stuk en in de eerste bocht had ik het echt moeilijk”, vervolgt de wereldkampioen zijn analyse. “En toen vertelden ze mij dat ik de positie terug moest geven”, lijkt de Nederlander liever niet op het incident met Russell zelf in te willen gaan. “Het grootste probleem op dit moment zijn de racerichtlijnen. Wat er wil en niet mag. En dat is echt frustrerend. Soms werken de regels in jouw voordeel, en soms niet.”

‘Focus op de race’

De Red Bull-coureur wordt vervolgens wel meermaals gevraagd naar het incident met Russell, maar Verstappen gaat daar niet op in. “Het is beter de focus te leggen op de rest van de race, die best wel goed was tot aan de safety car.” En of hij nog wil reageren op Nico Rosberg zijn mening dat Verstappen een zwarte vlag (diskwalificatie, red) had moeten krijgen voor incident? “Dat is zijn mening.”

Tissues

Russell stelde op zijn beurt dat Verstappen met zijn actie een slecht voorbeeld gaf aan jongere coureurs, en dat zulke manoeuvres niet thuishoren in de Formule 1. “Het is een actie die ik eerder wel eens heb zien gebeuren in het simracen of iRacing, maar nooit eerder in de Formule 1”, zei Russell zelfs.

Verstappen trekt zich echter niet veel van het oordeel van zijn collega aan. “Oké, ik zal de volgende keer tissues meenemen”, reageert de Nederlander. “Hij heeft zijn kijk erop, ik heb de mijne.” Verstappen heeft echter geen zin om nog met Russell in discussie te gaan. “Ik heb er niets meer over te zeggen. Je moet in je leven niet te veel spijt hebben van dingen, je leeft maar één keer.”

