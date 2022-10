Het seizoen 2022 viel ten prooi aan Max Verstappen. Het begon met wat dieptepunten, maar kende uiteindelijk veel meer hoogtepunten. De kersverse tweevoudig wereldkampioen wijst zijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten van het seizoen aan.

Het was een dominant seizoen voor Max Verstappen. Het aantal polepositions viel met vijf uit de tot nu toe achttien races wat tegen, maar het aantal zeges was met twaalf weer een stuk beter. Er waren genoeg hoogte- en dieptepunten voor de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen, die er met nog vier races te gaan wat aanwijst.

Als eerste zijn ultieme hoogtepunt: de Grand Prix van België. Verstappen reed op zaterdag een bloedsnelle poleronde waarmee hij zes tienden sneller was dan Carlos Sainz, maar die pole zou hij niet krijgen door een gridstraf vanwege nieuwe motoronderdelen. Hij was niet de enige met zo’n gridstraf en moest uiteindelijk van de veertiende plek beginnen.

Na enkele ronden lag hij al in de top-tien en veel moeite had Verstappen niet om uiteindelijk de leiding over te nemen en de race te domineren. “Ik moet wel voor het Spa-weekend gaan”, antwoordt Verstappen op de vraag wat zijn hoogtepunt van 2022 was. “Het was gewoon totale dominantie. Dit soort weekenden komen niet vaak voor. Toen ik thuis kwam reflecteerde ik op de race; dan pas besef je hoe gestoord en behoorlijk speciaal dit was.”

Van een perfect seizoen was geen sprake voor Verstappen. Het seizoen 2022 begon namelijk met twee dieptepunten in de vorm van uitvalbeurten in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein en de uitvalbeurt in Australië. Na die races betwijfelde Verstappen, die een achterstand van 46 punten had, of hij wel voor de titel kon gaan.

“Die uitvalbeurten aan het begin van het seizoen waren de grootste dieptepunten”, blikt Verstappen terug. “Zelfs al heb je een slechte race, moet je altijd punten scoren. Uitvallen is het ergste wat je kan overkomen.”