In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, kijken we met André Venema en Daan de Geus nog even terug op de gebeurtenissen in Japan waar zij bij waren. André liep daar een glunderende Helmut Marko bijvoorbeeld tegen het lijf. Verder bespreken we de voortdurende soap rondom ‘Cashgate’, Mick Schumacher, F1 in Amerika en de aanstaande Grand Prix van Austin waar André ook weer van de partij zal zijn.

