Zijn eigen zegereeks voortzetten en daarmee het record van zijn team ook: Max Verstappen is er alles aan gelegen om met Red Bull zondag op het circuit van Spa-Francorchamps de Grand Prix van België te winnen. Maar zich publiekelijk al rijk rekenen? Nee.

“We hebben namelijk wel de dominante auto, maar het is heel gemakkelijk om een fout te maken en dan dan eens níet een race te winnen”, zei de Nederlander donderdag tegenover de verzamelde media in België, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Scherpte is dus gevraagd, want de zegereeks wil hij graag laten voortduren. “Anders is de streak natuurlijk afgelopen. Het record is voor Red Bull heel mooi om te hebben.”

Het gaat daarbij om het aantal opeenvolgende zeges op rij (inclusief vorig jaar) door één team: Verstappen tilde dat voor Red Bull met zijn zege in Hongarije eigenhandig naar twaalf. Nummer dertien is in de maak, want het heeft er alle schijn van dat de Nederlander met zijn team in Spa ongenaakbaar zal zijn.

“Zowel in droge als natte omstandigheden hebben we een snelle auto”, stelt Verstappen. En dus zal niemand Red Bull vermoedelijk kunnen afstoppen in België. Hij beseft dat de zegereeks bepaald niet alledaags is. “In de jaren dat bijvoorbeeld Mercedes dominant was, is het dat team niet gelukt.”

