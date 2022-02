Max Verstappen lijkt ruim een maand voor aanvang van het Formule 1-seizoen aardig in vorm te geraken. De Nederlander won afgelopen nacht namens Team Redline de iRacing 12 uur Bathurst.

De regerend wereldkampioen Formule 1 nam samen met teamgenoot Luke Bennett deel aan de virtuele endurance race, in een McLaren MP4-12C GT3. In tegenstelling tot enkele eerdere online optredens dit jaar – Verstappen finishte niet in de 24 Uur van Le Mans en de 24 Uur van Daytona – viel op het Australische Bathurst alles op z’n plaats.

Het duo Verstappen-Bennett mocht zaterdag vanaf de vijfde positie starten. Al snel klom de Nederlander op naar plek drie en niet veel later ging de Red Bull-coureur ook voorbij aan de nummers twee en één, Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport) en Alexander Thiebe (Team Redline Yellow). Eenmaal aan de leiding consolideerden Verstappen en Bennett eenvoudig hun voorsprong om na 12 uur als eerste over de finish te komen, bijna een minuut voor de concurrentie.

Lees ook: Van setup tot start, hoe vind je de juiste balans in de auto?

“Het was lekker om te racen, de auto ging super, net als vorig jaar ondanks dat we toen een andere auto hadden”, reageerde Verstappen na afloop op Verstappen.com. “Onze jonge protegé Luke heeft zeer solide gereden. Dat is mooi om te zien. Het is mooi dat we samen deze race voor Team Redline hebben weten te winnen.”