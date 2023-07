Max Verstappen start de Grand Prix van België komende zondag sowieso niet vanaf pole. De coureur van Red Bull wisselt op Spa-Francorchamps een versnellingsbak, zijn vijfde van het seizoen, en dat levert hem automatisch een gridstraf van vijf plaatsen op.

In het technisch reglement van de FIA valt te lezen dat de coureurs per seizoen maximaal vier versnellinsgbakken mogen gebruiken. Max Verstappen wisselde eerder dit jaar – in Saoedi-Arabië – uit die pool al een bak en voegt nu in België een vijfde exemplaar toe aan zijn totaal.

Of het voor de Grand Prix van België van komende zondag veel uitmaakt, is de vraag: vorig seizoen klokte Verstappen op Spa-Francorchamps de snelste tijd in de kwalificatie, maar moest hij de race – ook vanwege gridstraffen – vanaf de veertiende plaats starten. Op zondag won hij toen de race.

