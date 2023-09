Het nakende titelfeest is door de onverwachte tegenvaller in Singapore uitgesteld tot na de Japanse Grand Prix, zondag op het circuit van Suzuka. Max Verstappen maalt er geenszins om, verzekert hij op de plek waar hij negen jaar geleden voor het eerst in een Formule 1-bolide stapte. “Ik weet dat de titel eraan komt, waar en wanneer het gaat gebeuren maakt me niet uit.”

Zoals bijna gebruikelijk bij Grands Prix wordt er door journalisten vooral teruggeblikt naar de vorige race. Max Verstappen mag in Suzuka nog één keer uitleggen waarom de voorstelling in Singapore op een klein fiasco uitdraaide. De voornaamste oorzaak? Geen goede set-up, zo herhaalt hij nog maar eens. En stratencircuits zijn daarnaast niet de favoriete speelplaats van de RB19. Het maakte een einde aan zijn zegereeks van tien stuks, een record in de Formule 1.

“We zijn voor één race met winnen gestopt. Shit happens. Daarvoor hebben we tien wedstrijden op een rij gewonnen. Natuurlijk had ik graag in Singapore willen winnen, maar er komt een dag dat je niet wint of dingen verkeerd gaan. Dat was bij ons in Singapore het geval. Maar we gaan gewoon verder”, klinkt het opgeruimd, “en proberen hier weer te winnen.” De vooruitzichten daarvoor zijn, denkt Verstappen, rooskleurig. “Dit is een goede baan voor ons.”

Een zondagsrit zal het desondanks niet worden. Dat is het, hoewel het er bij hem soms anders uitziet, nooit. Verstappen schaalt vooral McLaren op het klassieke circuit hoog in. “Het is indrukwekkend waar ze aan het begin van dit jaar stonden en waar ze nu staan. Ze hebben veel vooruitgang geboekt, ik denk dat ze hier goed zullen zijn. Over één ronde zijn ze heel snel.”

Voorlopig is McLaren, net als Mercedes en Ferrari, een jager en Red Bull de gejaagde. Of de rangorde volgend jaar zal veranderen? “Dat zien we wel aan het begin van het seizoen. Je weet het niet. Zelf hebben we ook in de positie gezeten dat we dachten: dit is ons jaar. En dan loop je er toch weer achteraan… Ik ben er trots op wat we als team dit jaar hebben gedaan, in wat voor conditie de auto is. Zo’n seizoen als dit, dat had vooraf toch niemand verwacht?”

De eerste bekroning voor de stierenstal gloort in Japan. Indien Red Bull een punt meer scoort dan Mercedes, prolongeert het in Honda’s achtertuin de constructeurstitel. Verstappen kan de slingers op zijn vroegst in Qatar, over twee weken, ophangen. “Het maakt me niet uit waar en wanneer het gaat gebeuren”, meent Verstappen, als we maar winnen. Of het nu vijf races voor het einde of de laatste race is. Ik denk daar niet teveel aan, weet dat de titel eraan komt.”

Er bestaat een gerede kans dat hij zijn derde kroon mogelijk al na de sprintrace, op de zaterdag in Qatar, kan ophalen. Een anticlimax? “Maakt me ook niet uit”, beweert Verstappen. “Misschien is het juist leuk als het op zaterdag gebeurt. Dan kunnen we het”, zegt hij met een kwinkslag, “’s avonds gaan vieren en zal ik de volgende dag waarschijnlijk iets langzamer weg zijn als de lichten bij de start uitgaan.”