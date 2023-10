Max Verstappen hield zich aan de vooravond van de Amerikaanse GP op de vlakte over de vermeende machtsstrijd bij Red Bull tussen teambaas Christian Horner en adviseur Dr. Helmut Marko. Maar als hij onverhoopt voor de keuze komt te staan in het conflict en partij moet kiezen, weet Max Verstappen wel wie zijn steun krijgt.

Waar rook is, is vuur. Zeker in de Formule 1, een sport die leeft van geruchten en conflicten. Afgelopen week sijpelde via het Braziliaanse medium Globo door dat Christian Horner, formeel de baas van alle zestienhonderd medewerkers die bij Red Bull Racing op de loonlijst staan, een conflict zou hebben met Helmut Marko. De teambaas zou zich vooral gestoord hebben aan Marko’s racistische uitlatingen onlangs over Sergio Pérez, waarvoor de 80-jarige topman nadien snel zijn excuses heeft aangeboden.

Hoewel beide partijen ontkennen dat er sprake is van een conflict, was dat wel hét gespreksthema tijdens de traditionele media-dag. Max Verstappen wilde de geruchten over een intern conflict niet als ‘onzin’ afdoen, maar had weinig trek veel dieper op de heikele kwestie in te gaan. Toch is inmiddels duidelijk dat Marko zijn onvoorwaardelijke steun heeft. De Duitse journalist Ralf Bach meldde dinsdag dat Verstappen bij Red Bull zal vertrekken als zijn Oostenrijkse ontdekker en ’tweede vader’ wordt gewipt. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat Horner uit naam van de stierenstal zo’n koningsoffer wil brengen.

Max Verstappen wereldwijd uithangbord Red Bull

Verstappen is zeker de laatste jaren immers uitgegroeid tot het wereldwijde uithangbord van de energiedrankenfirma. Met drie wereldtitels op zak, een ongekende superioriteit in 2023 en veertien zeges uit zeventien races is hij een synoniem voor succes. En als het aan hem ligt, komt daar voorlopig nog geen einde aan. De resterende vijf races in Austin, Mexico, São Paulo, Las Vegas en Abu Dhabi staan allemaal op zijn verlanglijstje. “Je doet er alles aan wedstrijden te winnen. En als dat lukt, wil je dat graag zo lang mogelijk volhouden”, aldus Verstappen.

“Nu de wereldtitel binnen is, verandert er voor mij wat dat betreft helemaal niets”, vervolgde hij. “Ook uit de laatste wedstrijden wil ik het beste halen en die natuurlijk proberen te winnen. Ik benader een weekend nu niet anders, ga het niet rustiger aan doen.” Of daar voldoende waardering tegenover staat, is voor hem bijzaak. “Ik ben er niet mee bezig of ik genoeg waardering krijg. Interesseert me ook helemaal niet. Ik doe mijn ding op het circuit, ga daarna lekker naar huis en doe daar ook mijn ding.”

