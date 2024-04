Een half jaar geleden bracht hij fans en kenners in opperste verrukking met een meesterlijke kwalificatieronde, goed voor pole position. Zo’n zeldzaam exemplaar heeft Max Verstappen in Suzuka ditmaal niet in huis, toch is hij opnieuw ongenaakbaar. “Je wilt het liefst altijd een perfect rondje rijden.”

Helmut Marko kon vorig jaar bijna niet geloven waartoe Max Verstappen, zijn protegé, op het circuit van Suzuka in staat was met de RB18. ‘Buitenaards’, zo typeerde Red Bulls adviseur het kwalificatierondje waarmee de Nederlander een halve seconde sneller was dan de concurrentie. In aanloop naar de kwalificatie van 2024, in koelere omstandigheden, werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar Verstappens optredens. Een herhaling blijft echter uit. Niet buitenaards, wel goed genoeg teamgenoot Sergio Pérez en Lando Norris achter zich te houden.

“In het laatste rondje heb ik in het begin iets teveel van mijn banden gevraagd en daar had ik op het einde wat last van”, licht de wereldkampioen toe. “Je wilt het liefst altijd een perfect rondje rijden, maar dat lukt niet altijd. Gelukkig was het wel goed genoeg.” Desondanks blijft het wulpse asfaltlint in Suzuka volgens hem een genot om te ronden in een Formule 1-auto. “Dit circuit is altijd mooi wanneer de benzine eruit gaat en je voluit kunt gaan. De auto’s gaan elk jaar vooruit, dat maakt het nog beter. Vooral op topsnelheid.”

De pole position, Verstappens vijfde op een rij, betekent volgens hem niet dat de race ook een zondagsrit gaat worden. De zogenaamde longruns waren minder overtuigend dan gebruikelijk. “Ik ben er gewoon niet zo blij mee, het liep minder lekker dan in eerdere races. De snelheid was niet helemaal wat ik wilde”, aldus Verstappen. Hij verwacht in het hoofdnummer daarom de nodige tegenstand, met name van Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz speelden weliswaar een bijrol in de kwalificatie, de longruns zagen er in Verstappens optiek daarentegen ‘goed uit’.

“We hebben wel een idee waar we naar moeten kijken voor de race ”, vertelt Verstappen, “hebben er na de derde training al naar gekeken en ook wat aanpassingen gemaakt. Hopelijk zal het daardoor beter gaan.” Lando Norris, derde achter de Red Bull-trein, twijfelt er niet aan dat dat gaat lukken. Pérez zou hij misschien nog kunnen verschalken, zegt de Brit met lichte twijfeling. Maar Verstappen? Zijn glimlach zegt genoeg.