Een onverwachte meevaller, zo typeert Max Verstappen de pole voor de GP van Qatar. “We hebben onszelf ook verrast”, geeft hij grif toe. Diep in de Qatarese nacht verandert de meevaller in een fikse tegenvaller: hij krijgt een gridstraf van een plek voor een kwalificatie-incident met George Russell. “Dan drink ik een extra gin tonic.”

Losail International Circuit, 22.52 uur

Het heeft even geduurd. Maar na bijna een half jaar parkeert Max Verstappen zijn RB20 weer op pole voor een Grand Prix. “Het is lang geleden dat een kwalificatierondje zo goed heeft aangevoeld”, bekent de wereldkampioen. Begin juli in Oostenrijk was dat, om precies te zijn. “Daar was de auto over één rondje heel goed, alleen in de race wat minder.”

De vooruitzichten op een topnotering leken aanvankelijk niet best. Maar na een matige training, sprintkwalificatie en sprintrace toont de RB20 binnen 24 uur het andere gezicht. Met kleine aanpassingen aan de setup is Verstappens uitdager ineens tot een potente bolide getransformeerd. “We hebben onszelf verrast hoe groot het verschil was dat we hebben gevonden. Ik had niet gedacht dat het zo groot zou zijn, het team ook niet. Maar wat we veranderd hebben’, meent hij, “was de enige manier meer performance te vinden.”

De meevaller tovert na afloop een royale glimlach op zijn gezicht, ondanks het onderzoek dat de wedstrijdleiding naar hem is gestart omdat hij George Russell (tweede) in de laatste kwalificatiesessie zou hebben gehinderd door ‘onnodig langzaam te rijden’. “Het slaat nergens op”, stelt hij. “Als ik daar een straf voor zou krijgen, zakt mijn broek daar vanaf. Dan”, zo zegt hij, “drink ik een extra gin tonic.” Het verdict van de stewards is twee uur later in zijn nadeel: Verstappen wordt een plek teruggezet op de grid en krijgt een strafpunt op zijn licentie.

Ook moeder Sophie, samen met dochter Victoria te gast in Qatar, zal de straf met ergernis hebben ontvangen. Ze bezoekt zelden races, omdat ze denkt dat haar aanwezigheid geen geluk brengt. “Mijn moeder is redelijk gelovig en brandt voor elke wedstrijd een kaars”, verklapt Verstappen. “Dat heeft ze nu niet gedaan, dus daar zal het dan wel aan liggen, haha. Een kaars is hier wel te vinden, een kerk wat moeilijker.” Achteraf blijkt de kwalificatie dus wel vervloekt te zijn.

Losail International Circuit, 22.57 uur

Nu de vierde wereldtitel binnen is en de druk er vanaf, oogt Verstappen ontspannen. Hij is gevat en praat in de Nederlandse persbijeenkomst vrijuit. Over zijn favoriete drankje gin tonic die zijn Britse trainer na de race in Las Vegas zo goed in zijn drinkbeker had gemixt, de padelwedstrijden met zus en moeder (‘competitie zit natuurlijk wel in de familie’) en het presentje van Lando Norris in de sprintrace eerder die dag voor Oscar Piastri. De Brit gunde zijn teamgenoot de overwinning: een wederdienst omdat Piastri onlangs in Brazilië hetzelfde voor hem had gedaan.

“Ik had dat niet eens meegekregen”, bekent Verstappen. “Ik zag het daarna pas.” Of hij zoiets zou doen? “Daar kunnen we het beter niet over hebben”, klinkt het diplomatiek. “Eigenlijk interesseert het mij ook niet. Ik kan er wel weer wat over gaan zeggen, maar eerlijk gezegd interesseert het mij helemaal niets. Als zij denken dat het goed is, vind ik het ook goed.” Hetzelfde geldt wat hem betreft voor de strijd om de constructeurstitel. “Daar ben ik ook wel klaar mee”, zegt Verstappen. “Het maakt mij niet uit of McLaren of Ferrari die wint. Wij gaan ‘m niet winnen, dat is wel duidelijk.”

