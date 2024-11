In een seizoen met horten en stoten, zowel op als naast de baan, heeft Max Verstappen dan toch zijn vierde wereldtitel op rij in de wacht gesleept. Beleef het Jaar van Max nog eens in vogelvlucht. Van de ruzie in Bahrein tot en met de jackpot in Las Vegas.

GP Bahrein: Flitsende start in het oog van de storm

Het seizoen begint in Bahrein met een enorme rel rondom Red Bull-teambaas Christian Horner die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Max Verstappen houdt zo ongeveer als enige zijn hoofd koel en wint, voor teamgenoot Sergio Pérez. Een flitsende dubbelslag!

GP Saoedi-Arabië: Eerste dubbelslag voor Red Bull

Een nieuw dominant seizoen voor Red Bull tekent zich af als Max Verstappen en Sergio Pérez in hun tweede race van het seizoen al hun tweede één-twee scoren. Carlos Sainz (Ferrari) ontbreekt vanwege een actue blindedarmontsteking. Zijn vervanger, debutant Oliver Bearman, wordt als zevende afgevlagd.

GP Australië: Uitvalbeurt vanwege remproblemen

Carlos Sainz viert zijn terugkeer op de grid na een blinde darmoperatie met zijn vierde overwinning in de Formule 1. Max Verstappen laat kostbare WK-punten liggen met zijn uitvalbeurt wegens remproblemen. Achter Sainz eindigen Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris (McLaren) als tweede en derde.

GP Japan: Verstappen klasse apart

Max Verstappen wint zeer overtuigend de Grand Prix van Japan! Met een gat van ruim 12 seconden komt de leider in het wereldkampioenschap als eerste over de streep. Sergio Pérez eindigt – wederom – als tweede, Carlos Sainz als derde.

GP China: Foutloos weekend voor Verstappen

Ook de GP van China is – voor het eerst – een prooi voor Max Verstappen, ondanks twee safety carsituaties tijdens de race. Een dag eerder heeft de Red Bull-coureuyr ook de sprintrace al op zijn naam geschreven.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Max Verstappen in de straten van Miami (Motorsport Images)

GP Miami: Primeur voor Norris, Verstappen tweede

Feest voor McLaren en Lando Norris in Miami. In zijn 111e F1-race boekt de Brit zijn eerste overwinning. Hij heeft het geluk aan zijn zijde als onderweg de safety car hem niet oppikt. Max Verstappen tekent voor de tweede plaats.

GP Emilia-Romagna: Evenaring record Ayrton Senna

Voor de derde keer in zijn carrière wint Max Verstappen de GP van Emilia-Romagna in Imola. Hij doet dat vanaf pole, zijn achtste op rij, een evenaring van het record van Ayrton Senna. Na een inhaalrace van Norris bedraagt de voorsprong van Verstappen op de finish slechts 0,725 seconden.

GP Monaco: Zesde plaats in slaapverwekkende optocht

Eindelijk wint Charles Leclerc de GP in zijn woonplaats Monaco. Dat gebeurt in een slaapverwekkende optocht, waarin Max Verstappen als zesde eindigt. Na acht races staat Leclerc slechts 31 punten achter op Verstappen. De race wordt ontsierd door een zware startcrash met Kevin Magnussen en Sergio Pérez.

GP Canada: Verstappen blijft koel in de regen

De negende race van het Formule 1-seizoen is voor Max Verstappen. In een incidenrtrijke race en in natte omstandigheden houdt hij respectievelijk Norris en Mercedes-coureur George Russell achter zich. “Het was een gekke race, maar we hielden het hoofd koel”, zegt Verstappen na afloop.

GP Spanje: Winnaar in strategisch gevecht

De race op Circuit de Catalunya, waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste F1-zege behaalde, is vooral een strategisch gevecht, Uiteindelijk zijn Verstappen en red Bull daarin weer de sterkste. Verstappen houdt Norris achter zich. Ook Lewis Hamilton eindigt eindelijk weer eens op het podium.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Max Verstappen en Lando Norris hebben het met elkaar aan de stok in Oostenrijk (Motorsport Images)

GP Oostenrijk: Eerste clash tussen Verstappen en Norris

Niet favoriet Max Verstappen, maar George Russell schrijft de race op de Red Bull Ring op zijn naam, Hij krijgt de zege eigenlijk cadeau, omdat Verstappen en Norris elkaar in de slotfase van de race uitschakelen. Norris valt door de clash uit, Verstappen eindigt uiteindelijk nog als vijfde.

GP Verenigd Koninkrijk: Verstappen in de Britse sandwich

Max Verstappen wordt in de aanloop naar de Britse GP zwaar belaagd door de Britse media naar aanleiding van de clash met Lando Norris in Oostenrijk en zijn vermeende te agressieve rijgedrag. Verstappen is getergd en finisht voor Norris, maar achter winnaar Lewis Hamilton op het podium.

GP Hongarije: Piastri mag winnen van McLaren, Verstappen P5

Oscar Piastri mag van de teamleiding van McLaren zijn eerste F1-race winnen. Teamgenoot Norris moet in de slotfase van de race Piastri voorbij laten gaan. Max Verstappen beleeft een moeizame middag, klaagt over de balans in zijn auto en eindigt slechts als vijfde.

GP België: Met gridstraf naar de vierde plaats

Vanaf P11 (door een gridstraf vanwege een motorwissel) weet Max Verstappen toch nog naar de vierde plaats te rijden. George Russell wordt als winnaar afgevlagd, maar hij wordt later gediskwalificeerd omdat zijn Mercedes onder de gewichtslimiet zit. Daardoor wint uiteindelijk Lewis Hamilton.

GP Nederland: Niet langer ongeslagen in Zandvoort

Voor het eerst sinds de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland weet Max Verstappen de race voor eigen publiek niet op zijn naam te schrijven. Die eer valt dit keer ten beurt aan Lando Norris. De tweede plaats van Verstappen is gezien de auto die hij heeft een prestatie van formaat.

GP Italië: Gebrek aan snelheid wordt pijnlijk duidelijk

Dat de RB20 snelheid tekort komt, wordt pijnlijk duidelijk in Monza. Max Verstappen kan geen vuist maken en komt niet verder dan de zesde plaats. Geluk bij een ongeluk is wel dat Norris niet verder komt dan de derde plaats, achter winnaar Charles Leclerc en Norris’ teamgenoot Oscar Piastri.

GP Azerbeidzjan: Moeizame exercitie in Bakoe

Weer een moeizame exercitie voor Max Verstappen, ditmaal in de starten van Bakoe. De leider in de WK-stand klaagt over een gebrek aan grip en moet genoegen nemen met de vijfde plaats. De race wordt gewonnen door Oscar Piastri. Norris, gestart vanaf P15, eindigt net naast het podium, als vierde.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Max Verstappen sleept een tweede plaats uit het vuur in Singapore (Motorsport Images)

GP Singapore: Tweede plaats maximaal haalbare voor Verstappen

Max Verstappen keert in Singapore terug op het podium. Hij rijdt bijna de gehele race achter Lando Norris, tot en met de finish. In de slotfase maakt Norris een paar kleine foutjes, maar zonder grote gevolgen. Verstappen noemt P2 na afloop het maximaal haalbare. Piastri wordt derde.

GP Verenigde Staten: Norris en Verstappen weer met erlkaar in aanraking

Charles Leclerc wint de GP van de Verenigde Staten, maar na afloop gaat het vooral over de felle duels tussen Max Verstappen en Lando Norris. De Brit moet vanwege een illegale inhaalactie zijn derde plek uiteindelijk afstaan aan Verstappen. Carlos Sainz eindigt voor Verstappen als tweede.

GP Mexico: Stewards pakken Verstappen hard aan

Carlos Sainz bekroont een foutloze racer met zijn vierde overwinning in de Formule 1. Verstappen en Norris hebben het wederom met elkaar aan de stok. Ditmaal leggen de stewards Verstappen een tijdstraf op van twintig seconden, waardoor hij als zesde eindigt. Norris wordt als tweede afgevlagd.

GP São Paulo: Magistrale masterclass in Braziliaanse regen

Een magistrale masterclass in de regen van Max Verstappen. De Limburger start vanaf P17, maar toont zijn uitzonderlijke kwaliteiten op de natte baan van São Paulo door de race alsnog te winnen. Polesitter Lando Norris finisht slechts als zesde. Het betekent een morele dreun voor de Britse titelrivaal.

GP Las Vegas: Jackpot! Vierde wereldtitel is binnen!

Max Verstappen legt in de gokhoofdstad van de wereld beslag op zijn vierde wereldtitel op rij. Daarmee evenaart hij het aantal wereldtitels van Sebastian Vettel en Alain Prost.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!