De vaste race-ingenieur van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, is wederom niet aanwezig tijdens een Grand Prix-weekend. De Britse ingenieur moet het raceweekend op Spa-Francorchamps missen vanwege privéomstandigheden. Eerder dit seizoen was Lambiase er tijdens de GP Oostenrijk ook al niet bij. De Brit wordt vervangen door Simon Rennie, de voormalig race-ingenieur van Daniel Ricciardo.

Het is voor de tweede keer in de Formule 1-carrière van Max Verstappen dat hij het een raceweekend zonder vaste waarde Gianpiero Lambiase moet doen. Voorafgaand aan zijn eerdere afwezigheid tijdens de GP Oostenrijk, wederom vanwege privéomstandigheden, had Lambiase nog nooit een race gemist. Simon Rennie, die in Oostenrijk ook al de Britse ingenieur verving, mag dit weekend in België voor de tweede keer met de viervoudig wereldkampioen communiceren tijdens de sessies.

Rennie werkte eerder in zijn carrière bij Red Bull samen met Mark Webber, voordat hij de vaste race-ingenieur van Daniel Ricciardo werd. Gianpiero Lambiase is ondertussen al sinds 2016 degene die Max Verstappen vanaf de pitmuur begeleidt. Naast de vaste ingenieur van de Nederlander is de Brit ook de Head of Racing binnen Red Bull. Het is nog onbekend of Lambiase er tijdens de GP Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, wel weer bij is.

